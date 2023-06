“Me puso una trompada en la cabeza”: el relato de la médica atacada a golpes por la madre de una paciente en La Plata

La atacó la mamá de una paciente. La agresora se había enojado porque tenía que derivar la consulta a otro sector

Mariana Lucía Cañete lleva más de 10 años como médica del Hospital de Niños de La Plata. Sin embargo, el episodio del que fue víctima el pasado martes no recuerda haberlo vivido nunca antes. “Jamás me pasó algo así. La mujer me empezó a pegar en los brazos y me puso una piña en la cabeza”, cuenta aún consternada la jefa de Pediatría del mencionado centro médico, quien en diálogo con Infobae relató cómo fue el brutal ataque que sufrió por parte de la mamá de una paciente que la agredió a golpes.

El motivo que desencadenó el hecho fue una indicación que le causó malestar a la agresora. “La consulta la tiene que presentar en otro sector”, le explicó la profesional a la señora, que arribó a la guardia con su hija solicitando atención inmediata. La niña había sufrido un desmayo por baja presión y estaba estabilizada, por lo que su caso debía ser atendido en otra área.

No obstante, no conforme con la respuesta, la mujer insistió. Pero al no lograr que examinaran a la menor rápidamente, tal como ella exigía, comenzó a alterarse. En consecuencia, empezó a gritar, a empujar a la doctora y finalmente a golpearla.

La violenta secuencia ocurrió pasadas las 19 de aquella tarde y quedó grabada por las cámaras de seguridad de los pasillos de la parte de urgencias, de la cual Cañete es la encargada. Se trata de un sector donde solamente se atiende a los menores que llegan al establecimiento en situación de “código rojo”, es decir, que peligra su vida.

“Nosotros nunca dijimos que no íbamos a atender a la nena, pero sí que tenía que cumplir con los pasos. Primero tiene que ser evaluada por un médico y un enfermero para después ser derivada. Tenía que esperar eso, porque estábamos atendiendo otros pacientes que sí recorrían categoría más de gravedad”, explica la pediatra a este medio.

Acerca del inicio de la agresión, la profesional dice: “Yo noté que en un momento me empezó a contestar mal. La noté demasiado nerviosa y me decía que no estaba de acuerdo. Ante la alteración, me acerqué a la puerta para llamar a la seguridad, pero no los encontré. Ahí empezó a decirme malas palabras y luego a atacarme físicamente”.

Mariana Lucía Cañete junto a sus compañeras en el Hospital de Niños de La Plata donde trabaja hace más de 10 años

En las imágenes registradas se ve cómo la doctora sale de su consultorio tras un empujón que la dejó contra la pared del pasillo. Luego, la madre de la paciente se abalanza contra ella y sigue agrediéndola con manotazos. Ante la escalada de la violencia, intervienen otros profesionales y algunas de las personas que se encontraban presentes en la sala de espera. Pero eso no logró evitar que la mujer siguiera pegándole.

“Me pegó en los brazos y me puso una piña en la cabeza. Me asistieron más que todo mis compañeros, que me revisaron para ver si estaba bien. Después se acercó personal policial que también intervino. Nunca me pasó algo así”, remarca Cañete. Y añade: “Me comuniqué con la ART, y después fui también a hacer la denuncia a la comisaría número 5 con otros compañeros que vinieron y me acompañaron. La señora igualmente permaneció en la guardia, y (su hija) fue atendida por otras colegas, junto con Personal Policial”.

El momento en el que golpearon a la jefa de Pediatría del hospital

Según pudo saber este medio, la agresora es una mujer oriunda de La Plata que tiene cerca de 35 años y vive en los alrededores del hospital. Los agentes que arribaron al establecimiento a causa del hecho le pidieron los datos. Sin embargo, cuando fueron a chequear la información brindada, se dieron cuenta de que la agresora había dado un número de documento que no era el suyo. A partir de otros registros y una serie de averiguaciones, lograron dar con la verdadera identidad de la sospechosa, a quien llamaron para que declare en el marco de una causa por lesiones.

Si bien Cañete insiste en que esta fue la primera vez que sufrió violencia física de parte de un paciente o de sus familiares, también remarca que las agresiones verbales contra los profesionales de la salud son algo que ocurre diariamente.

Según cuenta, el principal motivo del enojo de quienes asisten a la guardia de emergencias donde ella trabaja es la demora. “Constantemente tenemos episodios de violencia verbal con respecto a si los podemos atender ya, cuánto tardamos, que atendamos más rápido…esas son las frases más habituales”, dice.

El repudio de la Sociedad Argentina de Pediatría

Tras la viralización del hecho, la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado al respecto en el que repudió lo sucedido, se solidarizó con la víctima y habló de los reiterados “atentados a la integridad” que sufre la comunidad médica.

“La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) expresa su repudio y profunda preocupación frente a los hechos de público conocimiento, de violencia física y verbal ejercida sobre médicos pediatras y demás integrantes del equipo de salud”, señalaron en el documento.

El comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría

El comunicado continúa: “Estos reiterados acontecimientos representan un atentado a la integridad de la comunidad médica. Rechazamos la violencia ejercida, injustificada bajo cualquier concepto y extendemos nuestra solidaridad a los profesionales que la padecen y la han padecido, en el marco de su actividad profesional”.

Finalmente, el documento concluye con un pedido a las autoridades: “El futuro de la pediatría y de la atención de la niñez y adolescencia en nuestro país requiere que el Estado y la sociedad toda aseguren a las y los pediatras y al equipo de salud que puedan ejercer su profesión en libertad, garantizando su seguridad”.

