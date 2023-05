“Psicología al desnudo”: el fenómeno detrás del podcast sobre las emociones

Marina Mammoliti es psicóloga clínica y la creadora del podcast "Psicología al Desnudo"

“Pensás que en una entrevista de trabajo no te va a ir bien y efectivamente sale pésima. Te quedás en blanco en varias preguntas y parece que no tenés ni idea de lo que estás hablando. Una madre le dice a su hijo: ‘Te vas a caer’, mientras el niño corre en una plaza y el hijo se cae. Un padre le dice a su hija que merece afecto y la niña se convierte en una adulta rodeada de gente que la cuida. ¿Cuánto influye la mirada de los demás en nuestro propio futuro? La Ciencia demuestra que las palabras son mucho más poderosas de lo que creemos. Cada día tenés la opción de cortarle las alas a los demás o dejar que tus palabras los empujen hacia sus metas. En psicología esto se llama ‘Efecto Pigmalión’ o ‘Profecía Autocumplida’. Y funciona en cualquier momento de la vida de una persona. No te das una idea del profundo poder que tienen las palabras que decimos. Este episodio se puso apasionante. ¿Me acompañás?”, invita Marina Mammoliti (30), psicóloga clínica y creadora del podcast “Psicología al Desnudo”.

Del otro lado del micrófono su voz se escucha firme. Hace pausas en momentos precisos, remarca palabras y fundamental: explica de manera bien simple, conceptos complejos vinculados a la Psicología. Así se mantendrá durante los 25 minutos que dura el episodio titulado “Profecías autocumplidas: Creencias que se vuelven realidad”. La recepción es altísima: su podcast es uno de los cinco más escuchados en el ranking Spotify de Argentina.

¿Cuándo y cómo surgió este fenómeno? “‘Psicología al desnudo’ nació de manera muy chiquitita, casi como por accidente. Arranqué hace tres años y de forma muy ‘artesanal’: grababa con un par de auriculares, el micrófono del teléfono y rodeada de almohadones para aislar el sonido externo”, cuenta Marina en comunicación con Infobae.

Unos meses antes de lanzar el podcast, mientras incursionaba en la psicoterapia online como alternativa a la presencialidad que impedía la pandemia, surgió “Psi.Mammoliti”: una cuenta de Instagram (hoy, con más de 350 mil seguidores) que Marina pensó como herramienta para llegar a más personas. “Había empezado a detectar que muchos de mis pacientes llegaban angustiados por temas similares. Se repetía mucho la cuestión de: ‘No sé qué hacer con esta emoción’ y, también, lo referido a los vínculos y a las relaciones amorosas. Me acuerdo que quise profundizar algunos conceptos en el Instagram, pero la red social tiene un límite de caracteres. Fue ahí que decidí incursionar en el formato del podcast, que siempre me pareció hermoso”, contextualiza.

El primer episodio salió a la luz el 30 de junio de 2020. Se llamó “Las emociones y sus funciones”. Desde entonces “Psicología al denudo” no paró de crecer. A la fecha, Marina lleva grabados más de 120 episodios en los que aborda diversas temáticas, como el enojo, el duelo migratorio, la soltería, el ghosting, la ansiedad, el merecimiento y la procrastinación, entre otros tantos.

Del sur al mundo

De la ciudad de Rawson (Chubut), Marina se crió en una familia tipo junto a su hermana menor, Camila, y su perra Buba. Cuando terminó el colegio secundario se instaló en Córdoba, donde se graduó de Licenciada en Psicología en la Universidad Nacional de dicha provincia. Actualmente, y desde hace seis meses, vive en Málaga (España).

Antes de querer ser Psicóloga Clínica, cuenta a Infobae, soñó con ser astronauta. “Estaba fascinada con el universo, los planetas y las galaxias. Tenía hambre de descubrimiento igual que hoy. La diferencia es que ahora reemplacé lo universal por las pequeñísimas partes del universo que somos los seres humanos”, dice.

Después de grabar unos cuarenta episodios de manera “artesanal”, Marina invirtió en un micrófono. El “quiebre”, sin embargo, llegó unos veinte capítulos más adelante, cuando “Psicología al desnudo” trepó a la cima del ranking de podcasts no solo en Argentina, sino también en México, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. “Era febrero de 2022 y yo estaba en la cordillera argentina con mis papás y mi pareja. Tengo grabado el momento porque lo festejé mucho. Recién ahí tomé dimensión de que esto podía ser grande”, cuenta.

Acerca del nombre que le dio al podcast, Marina explica que, en realidad, ella quería llamarlo “Psicología en criollo”: “Mi intención era (y sigue siendo) explicarle a las personas conceptos que a mí me habían volado la cabeza, que me habían ayudado un montón, pero no desde el lado académico sino de manera simple. Esa es la esencia del podcast. El gran foco está puesto en que lo entienda cualquier persona que ponga ‘play’. No hay que saber nada de psicología o haber ido a terapia alguna vez”.

El estudio de grabación "nómade" de Marina

La salud mental

Hace tres años, la pandemia puso sobre la mesa “la salud mental”. En ese contexto, y con el diario del lunes, Marina cree que hubo cierto “timing” con el lanzamiento de “Psicología al desnudo” que, de alguna manera, se convirtió en una puerta de entrada a las emociones y los mecanismos para gestionarlas.

“No pudimos seguir haciéndonos los distraídos frente a lo que sentíamos o a lo que nos pasaba. Hubo que mirar hacia adentro y buscar respuestas. Si bien el podcast tiene muy poco que ver con un proceso terapéutico, ofrece herramientas teóricas como para entender un tema y herramientas prácticas con distintos ejercicios para empezar a ‘trabajarlo’”, dice.

Todos los jueves a las 9.30 am (hora de Argentina) se estrena un episodio nuevo del podcast. La temática es amplia y variada: ataques de ansiedad, duelos y rupturas amorosas, victimismo, hiperexigencia, relaciones a distancia, envidia... ¿Cómo los elige? “Hay varios disparadores. Uno tiene que ver con lo que me sugieren las personas que me siguen en Instagram; otro con lo que me propone el equipo de Parque Podcast, que ahora produce los episodios; y el tercer componente tiene que ver con lo que a mí me interesa investigar”, dice.

Desde hace unos meses, Marina cerró su agenda para dedicarse 100% al podcast. Hoy, Psi Mammoliti, además de ser una cuenta de Instagram, se transformó en un equipo de más de un centenar de Psicólogos matriculados que ofrecen terapia en formato virtual desde todas partes del mundo. Y para lo que todavía no escucharon el podcast, Marina los invita a que se animen: “Ese un mi objetivo: que de repente una persona que diga: ‘¿qué tengo que ver yo con la hiperexigencia?’, escuche un episodio donde se aborde ese tema y encuentre algo ahí”.

Desde hace unos meses, Marina cerró su agenda para dedicarse 100% al podcast

