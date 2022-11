“Modo sexo”: es ginecóloga del Hospital Italiano y debuta en teatro con una obra en la que desafía a “animarse a sentir”

Florencia Salort tiene 48 años y hace más de 25 años que trabaja en el área de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires

“Yo soy Flor, de ‘Gineco’ porque así me llamaban mis compañeros en el hospital: ‘Andá a ver a Flor de Gineco (Ginecología)’, le decían a los pacientes”, cuenta Florencia Salort en referencia a su alias.

Florencia tiene 48 años y hace más de 25 años que trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires, no solo en el área de Ginecología, sino también como docente: actualmente es coordinadora de Extensión Universitaria del servicio de Ginecología del Instituto Universitario de dicha institución médica.

Por primera vez en más de dos décadas de trayectoria, este miércoles, la médica dejará por un rato el consultorio para debutar en el Multiteatro, con la obra “Modo Sexo”, bajo la dirección de Fabián Vena.

“Yo amo la medicina y llevarla al teatro es algo que siempre postergué. No me subo a las tablas para ‘hacerme la loca’, sino que es algo mucho más profundo para mí. Se trata del desafío de no dejar la profesión en los ateneos, los congresos o los consultorios y trasladarla a la vida cotidiana”, dice Salort a Infobae una semana antes del estreno que, tras agotar localidades, ya sumó una segunda función para el miércoles 23 de noviembre.

Este miércoles, la médica debuta en el Multiteatro, con la obra “Modo Sexo”, bajo la dirección de Fabián Vena

Un camino largo

De Capital Federal, Florencia tiene dos hijas de 12 y 14 años y un currículum intachable. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y se recibió con diploma de honor en la Facultad de Medicina en el año 1997. Además de ginecóloga y obstetra es especialista en Sexología, coach ontológica y docente. Si bien trabajó como columnista en distintos programas radiales y de televisión, su “salto” a la popularidad se dio durante la pandemia a través de las redes sociales.

En pleno aislamiento, entre “vivos”, “reels” y posteos, la ginecóloga -que ya suma cerca de medio millón de seguidores en Instagram- habilitó un espacio para que cualquiera pueda hacerle preguntas básicas y ese es, probablemente, uno de los secretos de su éxito.

Otro de los secretos es ejercitar la escucha dentro del consultorio e incentivar a sus pacientes a reflexionar acerca de la sexualidad. “Cada vez que oigo decir: ‘Tengo 30 años de matrimonio… ya está’. Para mí, el ‘Ya está’ debería ser erradicado de todos los ámbitos de la vida: no solo en el sexo, sino en la manera vincularse amorosa y emocionalmente. ¿Por qué? Porque la sexualidad tiene que ver con muchas cosas, no solo con la genitalidad y estar desnudo con un otro. Tiene que ver con la caricia, la mirada, el compartir, el auto percibirse erótico, el quererse a uno mismo, el abrazarse en los logros, el tener piedad o compasión cuando uno se frustra y volver a empezar. En definitiva: la sexualidad tiene que ver con la pulsión de vida y me parece que hay que animarse a cumplir eso que uno postergó en algún momento. Un poco ese es mi caso...”, dice.

—¿Lo decís por haberte animado al teatro?

—Sí. Yo hice teatro durante toda mi adolescencia y, después, me dediqué a estudiar medicina. Aun así siempre quise estar en el teatro. Más adelante hice un curso de stand up y recibí muchas propuestas para hacer una obra. Pero terminaba rechazándolas porque tenía mucho miedo al qué dirán, a hacer el ridículo. Esta vez la propuesta llegó de la mano de los productores del Multiteatro Comafi de Carlos Rottemberg y decidí aceptarla, así que acá estoy: ensayando 16 horas por semana (risas).

“Yo amo la medicina y llevarla al teatro es algo que siempre postergué", dice Florencia Salort

—”Animate a sentir”, propone la obra. ¿Por qué?

—Porque uno puede ponerse en “Modo sexo”, pero tiene que animarse a sentir. Y esto no tiene que ver con “amar”, sino con usar los cinco sentidos y, sobre todo, con estar presente. Para que un encuentro sexual sea placentero se necesita consentimiento y conexión con uno y con el otro. Eso significa mirarle la cara, los gestos, hablar, escuchar, conectar con sus sensaciones. Todo lo demás, para mí, es folclore.

Desandar las creencias

Con mas de 25 años de profesión, Florencia dice que el sexo está lleno de creencias. “Se cree que las mujeres mayores tienen menos deseo sexual que las más jóvenes; que las mujeres postmenopáusicas no se masturban; que el hombre siempre tiene que decir que “Sí” a una propuesta sexual; que el tamaño importa o que, si dos personas llegan al orgasmo al mismo tiempo es porque ‘están realmente enamorados’”, recapitula sobre lo que escucha en su consultorio o lee en las redes.

En la obra, dice, va a desandar el camino de “creencias y tabúes” para contar de dónde vienen todos los mitos y prejuicios que circulan en la sociedad. “Cuando una persona va a la cama, lo hace con toda su familia. No lo digo en el sentido literal sino en referencia a la educación que le dieron en sus casas o en la escuela, a la religión y los estereotipos. Hay mucho ‘verso’ dando vueltas. Yo voy hablar del “lado B” de todo eso que se dice y, también, de otros temas de los que poco se habla, como el aspecto de las vulvas, las hemorroides o los aires y ruidos que pueden aparecer en la cama. La propuesta es reírnos desde la compasión (a la que te hice referencia al principio) y no desde la pena, porque se trata de nuestro propio cuerpo y porque son cosas que le pasan a casi todo el mundo. La idea es demostrar que nadie está solo”.

Por localidades agotadas, ya sumó una segunda función en el Multiteatro para el miércoles 23 de noviembre

Acompañar, siempre

“Cuando era chica, tanto mi mamá como mi papá no estaban bien de salud y, de alguna manera, necesitaba saber medicina. De grande, entonces, me dediqué a saber”, cuenta Florencia.

La especialización en Ginecología y Obstetricia, dice, la tuvo en claro desde el vamos. Hija de una obstétrica, y sexóloga educativa, desde muy chica quiso acompañar a otras mujeres. “Siempre me pareció importante que las mujeres se sientan contenidas en las distintas etapas de sus vidas. De hecho, en primaria, les explicaba a mis compañeras cómo era la menstruación. Ahora, además de médica ginecóloga, soy especialista en climaterio (el período de transición antes de la menopausia) e infantojuvenil. Amo a las mujeres en todas sus etapas y trato de acompañarlas para que sean felices en cada momento que atraviesan”, dice.

Este miércoles, Florencia Salort debuta con “Modo Sexo”. Al escenario, no solo se va a subir con su larga trayectoria profesional, sino con una historia familiar vinculada al teatro. Es que su tío, José María Salort, era un reconocido librero de libros de teatro. Tras su muerte, ella y sus primos donaron los libros al Instituto Nacional del Teatro (INET), cuya biblioteca se encuentra en el Teatro Cervantes. “Me gusta pensar que, de alguna manera, todo está conectado y siento que esto también es un homenaje a él. Todo vuelve”, se despide.





