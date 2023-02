Cómo funciona el subte hoy y qué cortes de calles se esperan en el centro

La 9 de Julio será interrumpida a la altura del Ministerio de Trabajo por una medida de fuerza de la Unidad Piquetera (Luciano Gonzaléz)

Este miércoles, la Ciudad de Buenos Aires se verá afectada por una serie de medidas de fuerza, que afectaran el normal desarrollo de lo servicios y del tránsito. Tras el paro de subtes de ayer, por el asesinato de la policía Maribel Zalazar, no se descartan nuevas medidas para hoy, lo que se sumaría a las protestas que se desarrollarán en el Ministerio de Trabajo: por un lado la convocatoria en la 9 de Julio de la Unidad Piquetera, por la suspensiones del Programa Progresar, y la movilización de un sector de UTA, pero a la sede de Alem 630 de la cartera conducida por Victoria Tolosa Paz. Además, un grupo de manifestante, por los reiterados cortes de luz, interrumpieron el tránsito en la Autopista Dellepiane.

En cuanto a los subtes, este miércoles por la mañana funcionan con normalidad en las líneas A, B, C, D, E, H y el Premetro. No obstante, no descartan que a lo largo del día se pueda llevar adelante una nueva interrupción del servicio.

Ayer la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los Metrodelegados realizaron un paro de todos los ramales del subte en reclamo de mayor seguridad por parte de las autoridades porteñas. La medida se extendió hasta las 24, pero el conflicto podría prolongarse si no hay un acercamiento entre las partes.

Por medio de un comunicado, Metrodelegados confirmaron que “al no estar dadas las condiciones de seguridad y en repudio del hecho de violencia que causó un compañero herido y una oficial de la Policía de la Ciudad lamentablemente fallecida” se paralizaron las seis líneas de subte y el Premetro a partir de las 17 y hasta el final de la jornada.

Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los Metrodelegados realizaron ayer un paro de todos los ramales del subte y no descartan nuevos cortes para hoy

Por su parte, la Unidad Piquetera realizará un nuevo corte con instalación de carpas, a partir de las 15 de hoy, frente al ministerio de Desarrollo Social y sobre la avenida 9 de Julio. La protesta “política”, según la interpretación de la Casa Rosada, es por las 154.441 suspensiones del programa Potenciar Trabajo que aún no realizaron la validación biométrica y que cuentan con una segunda instancia “fuera de plazo” para terminar el trámite antes de fin de mes.

En caso de no hacerlo, serán dados de baja de manera definitiva a partir del 1 de marzo. Hasta ahora, 55.625 personas hicieron el reclamo, por entender que fueron separados del plan de manera errónea; esto es el 36,02 % del total. Cada caso será evaluado por la Secretaria de Economía Social, que está a cargo Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita.

Piqueteros reclamarán ante el ministerio conducido por Victoria Tolosa Paz por las suspensiones de los programas Potenciar Trabajo (Adrián Escandar)

Movilización de la UTA Lista Azul

Choferes opositores a la actual conducción de UTA se movilizaran este miércoles a Ministerio de Trabajo. La oposición a Roberto Fernández en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a una movilización para este miércoles a las puertas del ministerio de Trabajo de la Nación, en reclamo del cumplimiento de un fallo judicial que beneficia a dirigentes del espacio.

El sector comandado por el dirigente Miguel Bustinduy, y nucleados en la Lista Azul, anunció una manifestación para las 15 horas en la sede de Alem 630 de la cartera laboral, por lo que el tránsito en esa zona del barrio San Nicolás se verá afectado.

“Unión Tranviarios Automotor Lista Azul convoca este miércoles 15 de febrero a las 15 hs. en la Av. Leandro N. Alam a marchar al Ministerio de Trabajo, en defensa de nuetro Sindicato, por las paritarias dignas en todo el país. Y la asunción de las 5 seccionales que votaron los trabajadores y ordenó la Justicia”, reza el comunicado firmado por Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo.

La UTA Lista Azul emitió un comunicado de convocatoria para la marcha de este miércoles a la sede de Av. Alem del Ministerio de Trabajo

Cortan la Autopista Dellepiane

Este miércoles a la mañana, un grupo de siete vecinos del barrio porteño de Villa Lugano volvió a manifestarse sobre la calzada de la autopista Dellepiane en reclamo por los reiterados cortes de luz que afectan a la zona desde hace días. Ante la medida, la circulación de la vía está restringida en ambos sentidos y se generaron largas filas de demoras.

Los manifestantes se hicieron presentes en la autopista alrededor de las 5:45 y cortaron el paso a la altura de la Avenida Escalada. Ahora, el tránsito quedó completamente paralizado.

Vecinos cortan la circulación de la AU Dellepiane en ambos sentidos. (@aleginart)

Desde las primeras horas del día, la Policía de la Ciudad desvía la circulación en sentido a CABA de camiones, autos y micros de larga distancia hacia General Paz y las autopistas 25 de Mayo, Riccheri y Perito Moreno.

