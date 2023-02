La historia de Facebook y Mark Zuckerberg: sanciones, acusaciones de plagio y un trastocado camino al éxito

Mark Zuckerberg no se encontró entre los primeros 10 del ránking de las personas más ricas de la Revista Forbes por primera vez desde 2015 en 2022. (Reuters)

Mark Zuckerberg tenía solo 19 años cuando publicó, el 4 de febrero de 2004, TheFacebook, la plataforma antecesora de la red, tal cual la conocemos en la actualidad. Aquella primera versión estaba destinada a poner en contacto a estudiantes de la Universidad de Harvard y cumplía la función de ser una especie de “directorio digital” para los miembros de la institución.

Sin embargo, TheFacebook no fue solo producto del trabajo del hoy multimillonario empresario que por aquel entonces era alumno de la carrera Ciencias de la Computación de la prestigiosa universidad, sino también de sus compañeros de curso, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. La plataforma pronto alcanzó más de 400 usuarios y se convirtió en un boom en Harvard: todos hablaban sobre ella. Esto los motivó a abrirla a otras instituciones educativas de Boston, a las escuelas de la Ivy League y a las Universidades de Standford, Columbia y Yale.

Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes, creadores de Facebook.

El nombre TheFacebook hacía referencia literalmente a lo que significa su traducción “el directorio de fotos”. El motivo era su finalidad, asociar las fotos de los usuarios a sus descripciones en sus perfiles. Pero, en 2004, Zuckerberg tuvo una entrevista con Sean Parker, quien había creado Napster, un servicio de distribución de música digital. Este le había propuesto trabajar en conjunto, entrar en la compañía como presidente ejecutivo y quitar el “the” del nombre. Pero al año siguiente, fue arrestado y quedó fuera de la empresa. Así, la red social adquirió el nombre por la cual es conocida hoy en día: Facebook.

Fue en septiembre de 2006 cuando la red finalmente estuvo disponible para todos los usuarios de Internet del mundo. Según el informe de las consultoras digitales We Are Social y Hubspot de enero 2023, Facebook alcanzó los 2.958 usuarios activos a nivel mundial y se consolidó en el puesto número 1 de las redes sociales más utilizadas. La plataforma creada por Zuckerberg sumó así 24 millones más que en octubre de 2022, de acuerdo a los datos de las mismas agencias. Le siguieron Youtube, con 2.514 millones, y WhatsApp e Instagram, con 2.000 cada una.

El estudio de We Are Social y Hubspot, Digital Report 2023, muestra cuáles son las redes sociales más usadas en el mundo.

Las primeras creaciones de Mark Zuckerberg y las sanciones de la Universidad de Harvard

Zuckerberg contaba con un par de antecedentes en la materia. Después de haber ingresado a Harvard, creó Coursematch, una plataforma que permitía a los alumnos ver los cursos en los que se habían anotado. Y en 2003, había creado Facemash, una plataforma que reunía las fotos de los estudiantes de Harvard, las modificaba y las comparaba entre sí. Los usuarios de esta red podían votar por quién consideraban más atractivo.

Esto le trajo grandes problemas al joven estudiante, y fue sancionado por las autoridades de la universidad. ¿Los motivos? Según él mismo dijo a The Harvard Crimson (el periódico de la universidad) en un artículo publicado el 19 de noviembre de 2003, fue “acusado de vulnerar la seguridad, violar los derechos de autor y violar la privacidad individual al crear el sitio web, www.facemash.com”.

Así lucía "TheFacebook" cuando fue publicada el 4 de febrero de 2004.

Los cargos, explicó, se basaban en una queja del Departamento de Servicios Informáticos por el uso no autorizado de fotografías de los directorios online. Sea como sea, Zuckerberg no fue expulsado, pero decidió no regresar a la universidad y dedicarse, en cambio, a la que sería su próxima creación: TheFacebook.

Mark Zuckerberg tenía tan solo 19 años cuando lanzó "TheFacebook". (AP)

La acusación de plagio a Mark Zuckerberg

Antes de emprender el proyecto junto a Saverin, McCollum, Moskovitz y Hughes, Zuckerberg había sido convocado por otros alumnos de Harvard: los hermanos Tyler y Cameron Winklevoss y Divya Narendra. Ellos tenían la idea de crear HarvardConnection.com, una red social para los estudiantes de la institución, y la nueva incorporación al equipo tenía la finalidad de poder concretarlo. El sitio estaba listo para ser publicado, pero apareció TheFacebook.

Seis días después del lanzamiento del sitio, los tres estudiantes de último curso de Harvard, acusaron a Zuckerberg de “engañarles intencionadamente, haciéndoles creer que les ayudaría a crear una red social llamada HarvardConnection.com, cuando en realidad estaba utilizando sus ideas para crear un producto competidor”, según relató Nicholas Carson en el portal Business Insider.

En 2004, los hermanos Winklevoss y Narendra presentaron una denuncia legal en Massachusetts contra Zuckerberg por “violación del contrato, apropiación de secretos comerciales y robo de los derechos intelectuales y robo de códigos”. Sin embargo, la denuncia fue desestimada en varias instancias de la justicia de Estados Unidos, por falta de pruebas. La historia no oficial está relatada en la película dirigida por David Fincher, “The Social Network”, estrenada en 2010 en el Festival de Cine de Nueva York y nombrada como la mejor película de ese año por 400 medios y críticos internacionales.

los hermanos Winklevoss y Narendra denunciaron a Zuckerberg por violación del contrato, apropiación de secretos comerciales y robo de los derechos intelectuales y robo de códigos. (Getty Images)

El imperio de Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg es el CEO de Meta, un conglomerado de empresas de informática, redes sociales y plataformas, entre las que se incluyen Facebook, Facebook Ads, Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp, entre otras. Es uno de los principales gigantes de la tecnología a nivel mundial, junto con Microsoft, Amazon, Apple y Alphabet (Google).

Zuckerberg se convirtió en multimillonario tan solo 4 años después del lanzamiento de Facebook: en 2008, a sus 23 años, ingresó en el puesto número 321 al ránking de las 400 personas más ricas de la Revista Forbes, con una fortuna valorada en 1,5 mil millones de dólares. En 2011, esa cifra alcanzó los 17,500 mil millones.

En septiembre de 2022, Forbes dio a conocer que por primera vez desde el 2015, Zuckerberg no se encontraba en el ránking de las 10 personas más ricas del mundo, ya que había sido desplazado al puesto número 11, con un patrimonio de 57,7 mil millones de dólares. “Facebook obtiene la mayor parte de su dinero de la publicidad, y ahora simplemente ya no tiene esos datos. Todas esas señales de datos desaparecieron, lo que básicamente significa que los anunciantes tienen problemas para saber si una campaña tuvo éxito o no”, dijo Mark Zgutowicz, analista de la firma de investigación y banca de inversión Benchmark, según lo publicado por Forbes.

Mark Zuckerberg es el CEO de Meta, uno de los conglomerados tecnológicos más grandes del mundo. (foto: Universo Abierto)

El problema se remonta a 2018, cuando la mayor creación del empresario, Facebook, sufrió un duro golpe luego de que distintos periódicos como The Observer, The Guardian y The New York Times informaron que la consultora política del Reino Unido Cambridge Analytica había utilizado los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook, proveídos por la empresa, para favorecer a la campaña electoral de Donald Trump de 2016.

El hecho fue llevado a la Justicia de Estados Unidos, Mark Zuckerberg tuvo que declarar en el Congreso y finalmente Facebook debió pagar una multa millonaria luego de que las autoridades consideraran que la empresa había violado el derecho de privacidad de sus usuarios. A pesar de todo ello, Facebook continúa siendo la red social con mayor cantidad de usuarios activos del mundo.

