La joven atropellada en Cancún reconoció a su hermana y mejora su estado de salud

A nueve días del accidente que la dejó internada en coma farmacológico, Yésica Sol Samoiloff, la joven marplatense de 33 años que fue atropellada en Cancún, presentó síntomas de mejoría y reconoció a su hermana, Karen. Por tal motivo, los médicos decidieron bajarle la dosis de sedación mientras permanece en terapia intensiva estable y todavía asistida por un respirador artificial.

“A través de uno o dos apretones de mano pudo comunicarse con su hermana y los médicos vieron que está ubicada en tiempo y espacio, así que por ese lado estamos muy contentos”, expresó Alejandro Roble, su cuñado.

Ante la mejora, y ubicación que mostraba la joven, los doctores probaron sacarle el respirador, sin embargo vieron que aún no podía respirar por sí sola, por lo que debieron colocárselo nuevamente. “Han intentado desentubarla en dos oportunidades, pero a los pocos segundos comienza con problemas respiratorios por lo que la vuelven a intubar, lo que no significa que mañana o en los próximos días no pueda hacerlo por sus propios medios”, reveló Victoria, enfermera y mejor amiga de Yésica.

Más allá de este punto, los médicos también analizan la posibilidad de realizarle otra operación, aunque su estado sigue siendo delicado. ”Por otra parte, los médicos están analizando si pueden operarla de la pierna porque van pasando los días y se le está complicando cada vez más”, cuenta Roble.

En ese sentido, la amiga de Yésica también se refirió a este proceso y contó por qué aún no se decidió llevar a cabo la intervención: “Ella sigue con la pierna atada con sábanas porque el hospital todavía no tiene disponible un tutor para que la pierna quede sujetada como corresponde. Los médicos dijeron que luego de que puedan estabilizar su cabeza recién ahí podrán operarla de la pierna derecha ya que tiene fracturada la tibia, peroné, la cabeza de fémur y tiene aplastamiento de pelvis”.

De esta manera, la joven marplatense se encuentra evolucionando favorablemente. En simultáneo recibió un llamado de parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quienes confirmaron que hablaron con su familia en el marco de la Red de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales, le ofrecieron asistencia psicológica y, eventualmente, cuando la mujer esté fuera de peligro, colaborarán con su repatriación en un avión comercial por ser de nacionalidad argentina.

“Tenemos la esperanza de que, si bien llevará tiempo, irá mejorando”, sostuvo su cuñado.

El accidente

La joven de 33 años quedó en coma luego de ser atropellada por una menor de 14 años, quién según los detalles trascendidos en forma posterior, manejaba alcoholizada.

Al momento del choque, la mujer oriunda de Mar del Plata, quien vivía desde hace 5 meses en la ciudad caribeña, se encontraba circulando en una moto junto a su amigo Jesús, cuando fueron impactados de lleno por un auto de alta gama conducido por la adolescente. Como consecuencia, el muchacho falleció en el acto, mientras que ella quedó internada, en coma, en una clínica de la zona.

“La menor que conducía fue detenida en ese instante, pero así como entró salió. Ya está hecha la denuncia por parte de la familia de Jesús y por la amiga de mi hermana, que es la que se movió en todo momento”, relató Karen.

“Fui a hacer la denuncia ayer a la fiscalía, pero la mujer que atiende este caso no se encuentra, y recién va a estar acá el jueves. Todo se atrasa más. Me dijeron que el caso avanza pero la familia -de la menor de 14 años- tampoco se presentó conmigo, desconozco su paradero. Me dicen que es una familia adinerada”, señaló Samoiloff.

La joven marplatense no tiene cobertura médica y por eso la familia inició una campaña para juntar fondos para poder pagar la internación.

Para realizar donaciones, las cuentas proporcionadas por sus allegados son: Banco Provincia: CBU: 0140323503420067808738 ($) Titular: Karen Yanet Samoiloff y Banco Provincia: CBU: 0140(504420050867447 (U$S) CBU: 0140323503420055805875 ($) Titular: Alejandro Gabriel Robles.

En México: Banco STP. SPIN BY OXXO: Clave :646690146400013859. Titular: Esther Navarra (amiga de México).

