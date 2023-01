La joven marplatense atropellada en Cancún continúa internada en grave estado

Yésica Sol Samoiloff sigue internada en estado de gravedad

Yésica Sol Samoiloff, la mujer marplatense que fue atropellada el pasado 28 de diciembre en Cancún, continúa internada en estado de gravedad. “Todos los días surge algo nuevo, ahora por suerte está estable. Le iban a sacar el respirador, pero no lo han hecho aún”, dijo su hermana Karen Samoiloff, quien logró viajar a México para acompañarla.

La joven de 33 años quedó en coma luego de ser atropellada por una menor de 14 años presuntamente alcoholizada. Ahora, permanece ventilada mecánicamente y fue diagnosticada con una isquemia cerebral en la zona del tálamo.

“Sigue estando sedada, pero ya mucho menos. Tiene un edema cerebral debido al traumatismo craneoencefálico que sufrió, y también tiene tres fracturas en la pierna derecha, una fractura expuesta y también en su tibia”, detalló Karen.

En diálogo con Radio La Red, la mujer reveló que su hermana también sufrió un ACV, producto de las graves heridas en uno de los miembros inferiores: “Tenemos mucho miedo porque la pierna tiene que quedar inmóvil para que no se vuelva a producir otro accidente. Cuando la estabilicen, recién ahí la pueden operar”.

Según pudo saber Infobae, recién a partir de las 13 de este miércoles se dará a conocer un nuevo parte médico de Yésica, que aún continúa peleando por su vida.

Yésica está conectada a un respirador

Al momento del choque, la mujer oriunda de Mar del Plata, quien vivía desde hace 5 meses en la ciudad caribeña, se encontraba circulando en una moto junto a su amigo Jesús, cuando fueron impactados de lleno por un auto de alta gama conducido por una adolescente. Como consecuencia, el muchacho falleció en el acto, mientras que ella quedó internada, en coma, en una clínica de la zona.

“La menor que conducía fue detenida en ese instante, pero así como entró salió. Ya está hecha la denuncia por parte de la familia de Jesús y por la amiga de mi hermana, que es la que se movió en todo momento”, relató Karen.

“Fui a hacer la denuncia ayer a la fiscalía, pero la mujer que atiende este caso no se encuentra, y recién va a estar acá el jueves. Todo se atrasa más. Me dijeron que el caso avanza pero la familia -de la menor de 14 años- tampoco se presentó conmigo, desconozco su paradero. Me dicen que es una familia adinerada”, señaló Samoiloff.

La paciente está internada en el Hospital General De Cancún “Jesús Kumate Rodríguez” y para costear su estadía y atención médica en la clínica, su familia debe abonar alrededor de 500 pesos mexicanos por día, ya que la joven viajó sin seguro médico. Por eso, sus seres queridos decidieron iniciar una campaña a través de las redes sociales para conseguir donaciones. “Sol, su amiga, está costeando todo esto desde el principio. Ella guarda todos los tickets porque día a día necesita algún medicamento nuevo. Lo más costoso fue hacerle una resonancia magnética porque acá, en este hospital, lamentablemente no tienen esos equipos. Hubo que trasladarla a la Cruz Roja, no la sedaron bien y, como mi hermana se mueve mucho, no le pudieron hacer el estudio”, indicó Karen.

Campaña para ayudar a Yésica Sol Samoiloff

En tanto, respecto a la posibilidad de trasladar a la joven a una clínica de Argentina, su hermana dijo: “Eso lo deberían decidir los médicos, pero viéndola así creo que sería un riesgo total porque primero la tendrían que operar de la pierna, y luego, ahí sí podríamos ver de trasladarla. Es un riesgo muy grande”.

“No se sabe cuándo va a terminar la internación. Esto va a ser para largo lamentablemente. Yo me pienso quedar hasta que mi hermana despierte y vea que está bien. Voy a buscar un trabajo porque tampoco quiero gastar los gastos de la donación a Yésica”, agregó.

Para concluir, Karen contó que recibió una mínima ayuda por parte de la Embajada argentina: “Lo único que hicieron fue mandarme un email para facilitarme el ingreso a migraciones. Me siento muy sola. Me dijeron que iban a hablar con el seguro de la moto a ver si pasaba algo, pero sigo esperando la llamada”.

Yésica Sol Samoiloff

Estas son las cuentas bancarias para colaborar con la familia de Yésica y ayudarla a volver a su hogar:

1-TITULAR: KAREN YANET SAMOILOFF

ALIAS: CAPA.CANADA.FABULA

CBU: 0140323503420067808738 ($)

Banco Provincia

2-TITULAR: ALEJANDRO GABRIEL ROBLES

CBU: 0140(504420050867447 (USS)

CBU: 0140323503420055805875 ($)

Banco Provincia

3-TITULAR: ESTHER NAVARRA

BANCO STP.

SPIN BY OXXO

CLAVE: 646690146400013859

