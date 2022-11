La pastelería de Belgrano que renueva su apuesta por la Selección y reintegrará la plata de las medialunas si pierde

Se trata de una confitería de Belgrano que lanzó una campaña para el partido inaugural contra Arabia Saudita y ahora renueva su fe

En el barrio porteño de Belgrano, sobre la calle Superí al 1800, se encuentra una pastelería que lanzó una promoción de medialunas para el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022. Lo que nunca imaginaron fue el resultado: el doloroso 2 a 1 contra Arabia Saudita. Aunque tuvieron que devolver dinero a algunos clientes por la inesperada derrota, apuestan nuevamente al equipo y volverán a ofrecer las mismas condiciones. Así lo anunciaron en sus redes sociales, y revalidaron su incondicional apoyo a los jugadores que el sábado darán su mejor esfuerzo en el campo de juego frente a México.

Se trata de Di Zucchero Pasticceria, un emprendimiento familiar que surgió hace diez años y sigue manteniendo intacto el concepto de elaboración artesanal. En su perfil de Instagram aseguran tener “las mejores medialunas del mundo”, hechas de forma manual, y como el horario del debut en la Copa del Mundo -a las 7 de la mañana- invitaba a desayunar con algo rico, pensaron en una propuesta especial para la ocasión.

Las medialunas que elaboran de manera artesanal, una por una a mano en el local (Instagram: @dizuccheropasticceria)

“Llegado al caso que la Selección pierda se reembolsará el dinero por la cantidad de medialunas llevadas; por el contrario, si ese mismo partido lo llega a ganar, no habrá reembolso. Por ejemplo: Si adquiriste una docena de medialunas, y la Argentina pierde el partido con Arabia Saudita, te reembolsamos la cantidad de dinero que abonaste anteriormente”, decía la publicación que compartieron diez días antes del encuentro deportivo. Por supuesto, la fe estaba puesta en el triunfo, y así lo expresó Karina, dueña del local, en diálogo con TN. “Mi hijo Baltazar, que tiene 19 años, me hizo acordar. Estábamos todos tristes y él me dice: ‘Ma, ahora hay que ponerse con los clientes, ¿no?’”, contó.

Producto de la desazón y el shock, confesó que por un momento hasta se había olvidado de aquella iniciativa que habían publicado. “Vimos la película diferente, como todos, y estábamos seguros de que íbamos a ganar”, aseguró. Cuando empezaron a llegar los primeros clientes, a quienes tenían registrados con número de DNI porque al ser una producción artesanal donde cada medialuna se hace mano, habían tomado los pedidos con anticipación. “Estaban identificados y tuvimos que devolver el dinero, pero en ese momento lo que menos nos dolía era perder plata”, expresó con la tristeza a flor de piel por el resultado de ese primer partido.

"Tenemos las mejores medialunas del mundo", aseguran en sus redes sociales, y cuentan que el secreto no es solo la materia prima de primera calidad, sino la mano de quien las hace (Instagram @dizuccheropasticceria)

“De hecho, nunca hicimos los números. No sabemos cuánta plata devolvimos”, reveló su hijo Baltazar a TN. Hubo quienes no pidieron el reembolso, sobre todo los clientes habituales, quienes en vez de solicitarlo, les agradecieron por el apoyo a la Selección y aseguraron que disfrutaron de la especialidad de la casa, y los felicitaron porque fue lo único que los salvó del sabor amargo del debut. En este sentido, haciéndole honor a ese espíritu de aliento, el jueves sorprendieron a todos con un nuevo posteo: “Nuestra querida selección juega, tal vez, el partido más importante de los últimos años, y nosotros desde Di Zucchero, apostamos y apoyamos fervientemente a todo el equipo”.

“Tal es así, que volvemos lanzar la promoción para este sábado. Todos tendrán la posibilidad de adquirir sus medialunas. Sí llegado al caso que la Selección Argentina pierde ese mismo partido se reembolsará el dinero por la cantidad de medialunas llevadas”, continúa el texto de la publicación, que culmina advirtiendo que si el equipo de Lionel Scaloni gana, no se devolverá la plata. Madre e hijo aclararon que no creen en las cábalas, y consideran que correr el riesgo de volver a perder dinero, es “un voto de confianza y una muestra de apoyo que la Selección está necesitando más que nunca”.

El posteo donde la pastelería confirma que volverá a apostar por la Selección Argentina el próximo sábado

Una vez más, invitan a los clientes a que se lleven medialunas para la merienda, mientras la Argentina busca la victoria para conseguir un lugar en los octavos de final. “A veces uno tiene que caer para levantarse y ser más fuerte”, sostuvieron, con la ilusión intacta de que la camiseta celeste y blanca avance a paso firme en el Mundial a partir de ahora.

