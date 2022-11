La “Casa del Mundial”: la historia de 10 amigos que se fueron a convivir un mes entero juntos y ver todos los partidos

La Casa del Mundial en la que diez amigos vivirán durante un mes. (@lacasadelmundial2022)

Un grupo de diez amigos decidió alquilar una casa para irse a vivir un mes entero juntos y ver todos los partidos del Mundial. Algunos hacen home office, mientras que otros van y vienen de sus trabajos durante el día. Para organizarse, dividieron las tareas del hogar en seis “ministerios”.

El proyecto empezó a gestarse en septiembre del año pasado, cuando Sebastián Ferrero y Nicolás Lev comenzaron a evaluar las posibles fechas de Qatar 2022. Al darse cuenta que el Mundial se iba a realizar en el verano argentino, determinaron enviar una llamativa invitación a sus amigos y poner en marcha su plan. “Armamos un pdf y lo mandamos. Automáticamente nos empezaron a llegar las confirmaciones de todos por Whatsapp”, contó Lev en diálogo con Infobae.

La vivienda está ubicada en la localidad bonaerense de Olivos, a dos cuadras de la quinta presidencial, y cuenta con pileta, parrilla y parque. “Queríamos encontrar una casa que quede cerca al acceso a la Ciudad de Buenos Aires porque si bien somos todos de capital, la realidad es que algunos trabajan de forma presencial y tenían que ir a su trabajo”, explicó.

La casa cuenta con pileta, parrilla y parque. (@lacasadelmundial2022)

Las búsquedas para alquilar el inmueble las iniciaron en enero y no fueron fáciles. El grupo debía encontrar un lugar con comodidades para diez personas, con espacio suficiente para que todos pudieran trabajar y facilidades para el traslado. Después de casi 7 meses de averiguaciones, lograron dar con la llamada “Casa del Mundial”.

“Somos diez amigos que nos conocemos de toda la vida desde hace mucho tiempo, tenemos una dinámica bárbara y nos llevamos espectacular”, contó Lev.

El grupo se reúne a ver los partidos del Mundial. (@lacasadelmundial2022)

La organización de la casa

Con el objetivo de dividir las tareas del hogar y llevar adelante una mejor convivencia, el grupo se organizó en un total de seis “ministerios”, cada uno con diferentes tareas a cargo. “Tenemos el Ministerio de Economía, de Alimentación, de Bebidas, de Limpieza y Orden, de Selección argentina y el Ministerio de Entretenimiento”, señaló Nicolás.

Por ejemplo, el Ministerio de Alimentación se encarga de realizar la planificación de las comidas, mientras que el de Limpieza y Orden es el responsable de gestionar la higiene de la casa. En tanto, el Ministerio de Entretenimiento resuelve la diversión y los pasatiempos del lugar, como conseguir mesas de ping pong, metegol, juegos y hasta un equipo de realidad virtual.

El Ministerio de Entretenimiento de la Casa fue el encargado de gestionar un ping pong y un metegol. (@lacasadelmundial2022)

Respecto a las tareas del Ministerio de Selección, Lev explicó que las personas a cargo “gestionan todo lo que tiene que suceder cuando juega Argentina” y ejemplificó: “El otro día, cuando fue el partido por la mañana, el Ministerio se fue a la panadería a buscar el desayuno y preparó toda una decoración con banderas, trajo una réplica de la Copa del Mundo y puso un banner con la foto de Diego y Messi”.

La Casa del Mundial se preparó para el primer partido de Argentina. (@lacasadelmundial2022)

Los días clave

En cuanto a las rutinas establecidas para los días de partidos de Argentina, el grupo no tiene nada previsto. Los resultados obtenidos el martes pasado por el equipo de Lionel Scaloni durante el encuentro deportivo contra Arabia Saudita cambiaron sus planes: “Hay algunos que somos muy cabuleros, pero el primer partido y el resultado no acompañó. Todas las cosas que habíamos planificado van a tener que ser modificadas para el fin de semana. Hoy en día no hay una cábala o un ritual establecidos. Veremos a medida que vaya avanzando Argentina”, indicó Nicolás a Infobae.

“Vimos absolutamente todos los partidos hasta ahora. Arrancamos a las 7 y terminamos a las 6 de la tarde. Al mediodía siempre hay una planificación de comidas y a la noche también, así que la idea siempre es la de ir, durante el día, preparando lo que ya está previamente estipulado para la semana”, concluyó.

Tienen una icónica bandera con las caras de Lionel Messi y Diego Maradona. (Instagram: @lacasadelmundial2022)

