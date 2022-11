Tiene 2 años y reconoce a cada uno de los jugadores de la Scaloneta: el tierno video que se hizo viral

Dice su mamá que el interés por el fútbol de Vicente viene con él

Vicente tiene apenas dos años y cuatro meses, es hincha de Huracán y está muy entusiasmado con el Mundial de Qatar, cosa de la que algo entiende porque va a una escuelita de futbol. Aunque hoy todos hablan de él, no es la primera vez que se muestra en videos cuánto sabe del deporte: hace unos meses, Camila Morales, su mamá, comenzó a compartir en sus redes sociales cómo alienta al Globo y su fanatismo por Lionel Messi. Pero esta vez, fue una amiga de ella la que compartió un video en el que nombra a uno por uno a los jugadores de la Selección Argentina, que sorprendió y enterneció en las redes sociales.

“Estamos muy sorprendidos. Yo no subí el video, que es casero, y lo venía filmando a medida que completábamos el álbum, porque siempre estuvo interesado en esto y anteayer lo filmé porque habíamos completado las figuritas de Argentina. Lo subí a mis redes sociales, que son privadas y una amiga me pidió permiso para subirlo a su TikTok y le dije que sí porque lo ama y porque hay videos de él en distintas situaciones, y me pareció normal que lo subiera. Luego de que comenzó a ser viral en esa red, una chica que no conozco lo compartió en su Twitter y ahí terminó de cobrar esta magnitud. ¡Es increíble!”, admite la madre del ya apodado “Niño Scaloneta”.

Tiene 2 años y sabe el nombre de todos los jugadores de la Selección Argentina

El video inicia con un desafío: “Dos años, ¿podrá?”, y muestra al nene que cumplió los dos años en junio reconocer a cada uno de los jugadores que integran el plantel de la Selección Argentina, mientras los señalaba en preciado álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022.

Luego de que las imágenes comenzaran a hacerse virales gracias a esa amiga, fue la usuaria @termolena quien lo compartió en su cuenta de Twitter y explotó. “No bueno mi útero, gente”, escribió junto al video del niño sentadito en la cama y frente a las figuritas.

—¿Quién es este?—, indaga la mamá.

—El Dibu—, responde el niño ante la figurita del arquero titular, Damián Emiliano Martínez.

El niño se entusiasma al mencionar a Lionel Messi

Luego, ella sigue preguntando y señalando fotos y él responde: Armani, Acuña, Molina, Otamendi, Di María, Paul (por Rodrigo de Paul), “Tuti” Romero, por Cristian “Cuti” Romero, Pezzella. En la otra página le señala las fotos de otros jugadores y el niño enumera seguro: Lo Celso, Paredes, La Aaña (por Julián “la Araña” Álvarez) y sigue hasta decir con una las vocales alargadas: “¡Meeessiii!”.

Hasta el momento, un millón de reproducciones, 40 mil “me gusta” y más de tres mil interacciones con otros usuarios que no tardaron en comentar: “¡Qué vergüenza! Yo conozco a Messi, a Di María y al Dibu (por Mostaza)!”, admitió uno y otro comentó: “Mi sobri de 4 años no sabe diferenciar todavía los colores y este te dice toda la selección. Lo amamos”; ¡Qué tipazo, conoce más jugadores que la mitad de Twitter!”, fue otra opinión.

El pequeño gran hincha de la Selección

El furor por las figuritas de todas las selecciones que participan del nuevo mundial llegó a Vicente y pidió el suyo. Comenzó a completarlo junto a su mamá, que es fanática de Huracán, y su papá, hincha de Boca.

Vicente con la camiseta de Huracán

“A medida que llegaban las figuritas se las mostrábamos y decíamos cómo se llaman cada uno de los jugadores, y como él es muy curioso preguntaba sobre todos los jugadores y tiene muy buena memoria, recuerda los nombres de algunos jugadores de Italia y Brasil también, pero hizo foco en nuestra Selección al punto de que si algún jugador que es de los nuestros no está en el álbum él lo conoce por la tele y sabe quién es. Nos pregunta todo y claro que conoce los nombres de los jugadores de Huracán”, reconoce la mujer.

Pese a que en su casa el fútbol es un tema que se comparte, el niño siguió demostrando que también es su elección. “Nosotros, aunque somos muy futboleros, no se hemos inculcado sino que es algo que vino con él. De hecho, fuimos a una escuelita de fútbol y pedimos que lo dejaran entrar pese a la edad, porque le gusta y quería aprender a jugar. Pero es algo que le gusta y mucho. Tenía 4 meses cuando vio un partido por primera vez y que se quedó mirando con la atención que ningún dibujito logró”, cuenta.

La viralización del video, aunque parezca irreal, también se encontró con comentarios poco amorosos con un nene de 2 años. “Por un lado esta viralización me genera un poco de miedo porque no estamos acostumbrados a esta exposición y porque hay algunos comentarios que no están tan buenos, pero también me parece una anécdota muy linda para para él, porque realmente es un nene súper, pero súper futbolero pese a la edad que tiene. Creo que esto le quedará como un recuerdo, como algo lindo”, finaliza.

Vicente alienta a la Scaloneta y a su querido Huracán

Esperando que la hazaña del pequeño sea aún más viral, otro usuario de la comunidad del pajarito, pidió: “Por dios, le tiene que llegar completo a cada uno de los jugadores ya mismo!”. “La alegría con la que dice ‘Messi’, somos tod@s . ¡Te amo pequeño niño scaloneta!”, escribió otra mujer y el apodo quedó impuesto.

El video es uno de los tantos alientos que circulan en las redes para los dirigidos por Lionel Scaloni que este sábado, desde las 16 horas, jugarán una final anticipada cuando se enfrenten con el combinado de México, a quien deberá vencer para seguir dependiendo de sí mismo de pasar a octavos de final y avanzar con el sueño de obtener por tercera vez en la historia la Copa del Mundo.

