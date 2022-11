El mensaje esperanzador de Papu Gómez sobre el futuro de la selección argentina en la Copa del Mundo

Papu Gómez, uno de los jugadores más importantes para el grupo de la selección argentina (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

La histórica victoria de Arabia Saudita ante Argentina en el estreno del Mundial Qatar 2022 sorprendió al mundo del fútbol. Y claro, sucedió lo mismo con el plantel que dirige Lionel Scaloni, que a pesar de comenzar al frente en el marcador gracias al gol de penal de Messi, dos tantos rápidos en el inicio del complemento le dieron la ventaja a los asiáticos que se quedaron con un triunfo inolvidable para todos.

La derrota cayó como un balde de agua fría en la concentración argentina. Es que más allá de quebrar la racha invicta de 36 partidos sin caídas, lo dejó contra la espada y la pared. Es decir, que la Albiceleste sabe que no puede volver a perder el próximo sábado ante México porque ese resultado decretaría su eliminación de la Copa del Mundo.

Después de 48 horas del duelo ante los árabes, el que apareció en las redes sociales es uno de los jugadores clave para la armonía del grupo. Papu Gómez tomó su teléfono y publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje esperanzador de cara al trascendental encuentro contra el combinado que dirige el Tata Martino. “Los caminos difíciles conducen a destinos hermosos”, escribió el volante.

Además, el texto estuvo acompañado por dos fotos que lo tiene a él como protagonista junto a varios de sus compañeros del seleccionado cuando fueron a festejar el tanto de penal de Messi en los primeros minutos del partido ante Arabia Saudita.

La publicación de Papu Gómez antes del partido contra México

Justamente, el propio ex jugador de San Lorenzo fue uno de los que se animó a subir unas palabras en sus redes a pocas horas del inesperado debut en el Mundial. “Confío en los míos a muerte, no era el resultado que deseábamos pero no tengo dudas que nos va a hacer más fuertes. El sábado todos juntos”, fue el mensaje del Papu Gómez.

Ahora, habrá que ver qué decisiones tomará Scaloni en relación al armado del once titular para el duelo ante los mexicanos de este sábado a las 16 (hora argentina) en el estadio Lusail, el mismo del estreno ante los asiáticos, y la sede de la gran final de la Copa del Mundo.

De cara a la segunda fecha del Grupo C, el entrenador de la selección argentina podría realizar algunas variantes. Y uno de los que podría salir del equipo sería Papu. El cuerpo técnico habría quedado conforme con el rendimiento que mostró Enzo Fernandéz cuando ingresó en el triple cambio junto con Julián Álvarez y Lisandro Martínez luego de que los árabes se pusieran en ventaja.

Además del mediocampista del Benfica, otro de los que podría ganarse su lugar entre los titulares sería el marcador central del Manchester United -ingresaría por Cuti Romero- y la otra variante que analiza el DT es sumar a Gonzalo Montiel en el lateral derecho en lugar de Nahuel Molina.

