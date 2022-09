Una “torta de billetes”: el ingenioso regalo que alumnos de Rosario le hicieron a una docente por el Día del Maestro

Alumnos de Rosario le regalaron una torta con dinero oculto a una maestra

Para la “seño Paula”, docente de segundo grado del Colegio San Antonio María de Gianelli, ubicado en el centro de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, la celebración del último Día del Maestro quedará por siempre en su memoria. Este lunes, cuando ingresaba al aula con sus alumnos, fue sorprendida con una torta rellena de billetes de mil pesos, y el momento de la entrega del regalo fue registrado por las madres de los niños.

“Fue una sorpresa. Ingreso con los chicos al aula y veo que en la puerta me estaban esperando las mamás. Me acerco y las veo con un paquete enorme, y arriba una cajita. Cuando la abro, me encuentro con un collar de plata grabado con mi nombre, y atrás decía ‘con amor, tus alumnos de segundo grado 2022′. Pero todos me decían “¡abrí la torta, abrí la torta!”, recordó ayer Paula, aún emocionada por el obsequio, en diálogo con Cadena 3.

Al abrir el paquete más grande, la docente se encontró con una increíble torta que luego compartiría con alumnos y colegas. Sin embargo, en su interior había otra sorpresa que jamás hubiera imaginado. “Cuando abro la caja más grande, por encima había un globo de corazón que decía “tire de aquí”. Entonces yo empiezo a sacar y me encuentro con la mayor sorpresa que eran billetes de mil pesos, y los chicos emocionados gritando ‘¡seño sos millonaria, seño sos rica!’”, contó entre risas.

En las imágenes que se viralizaron por redes sociales, la docente parecía no entender lo que estaba ocurriendo. “¡Platita seño, platita!”, se escucha decir a una madre. A lo que Paula, aún incrédula, pregunta: “¿Es de verdad la plata? ¡No la quiero romper!”.

Según le contaron los padres de sus alumnos, a ellos les parecía “muy frío” darle el dinero en un sobre, y por ello tomaron la decisión de buscar un método más ingenioso para hacerle llegar el regalo. “Los billetes estaban unidos. Fue un regalo preparado por los papás lleno de amor. La verdad no me imaginaba esta sorpresa. Incluso los papás me dijeron que les parecía muy frío darme dinero en un sobre, y que era mucho más lindo de esa manera. Una sorpresa”, admitió la maestra, que recién este año vivió su primer Día del Maestro de forma presencial, debido a que se recibió en 2019 y comenzó a ejercer en plena pandemia.

Más allá de lo material, la docente valoró el gesto que tuvieron los chicos y sus padres: “El reconocimiento no es solo en lo material, sino que los papás valoran el trabajo del día a día de uno con los chicos. Se ve el amor de los chicos y las familias en este gesto. No solamente por la torta y el dinero, sino que también me llenaron de dibujitos, abrazos y besos”.

A pesar del relleno de billetes, la torta “era real”, según confirmó Paula, estaba “riquísima” y la compartió “con los chicos y las seños”.

“De este regalo no me olvido más”, aseguró la maestra rosarina, visiblemente emocionada por la ocurrencia de los niños que cuida y a los que les enseña todas las semanas.

