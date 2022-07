Santa Fe: una mujer fue atacada con agua hirviendo por su vecina y terminó internada con graves quemaduras

La mujer quemada pide que las atacantes paguen por lo que hicieron

El lunes 18 de julio pasado, una mujer residente del barrio Santo Domingo, ubicado en la provincia de Santa Fe, sufrió importantes quemaduras en la cara y en cuerpo a raíz de una discusión que mantuvo con su vecina, que le reclamó que corra el límite entre ambas viviendas , algo que provocaría que la damnificada perdiera dos metros del terreno.

Por este hecho fueron imputadas las hermanas Jerónima y Mercedes A. bajo las caratulas “lesiones leves” y “lesiones leves agravadas”, ya que Érica, de 23 años, terminó con varias zonas del cuerpo y el rostro quemadas luego de que le arrojaran agua hirviendo. El juez Jorge Patrizi, además, dispuso medidas de distancia y prohibición de contacto entre la víctima y las victimarias.

De la investigación surge que Érica y su pareja compraron el terreno a una pareja de pastores. Por el mismo pagaron 100 mil pesos y luego cuotas mensuales de 20 mil pesos. Los inconvenientes comenzaron el julio del 2021 cuando la hermana de la pastora empezó a reclamar una parte de la parcela.

El día de los inconvenientes, junto a una hermana, la vecina buscó a Érica, quien se encontraba con su hijo de dos años en brazos, a través del tejido que separa las viviendas. Las agresoras comenzaron a zamarrear a la joven, que en ese momento dejó al niño en el suelo; luego fue golpeada y hasta recibió un puntazo en una mano.

Tras ello, la mujer herida llevó a sus dos hijos a otra vivienda. Horas más tarde, cuando regresaba a su hogar, la vecina le pidió “arreglar las cosas”. Cuando se acercaba, y de manera inesperada, la agresora la atacó con una jarra de agua hirviendo.

Érica terminó con quemaduras en la espalda, el rostro, el cuero cabelludo, los hombros y la nuca. Los gritos de dolor alertaron al resto de los vecinos, que rápidamente se acercaron a auxiliarla hasta la llegada de la policía, que se encontró con una mujer con el torso semidesnudo, y a quien trasladaron hasta el Hospital Iturraspe, en la Ciudad de Santa Fe.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro, que ordenó detener a las hermanas, está a cargo de la investigación. A Jerónima la acusó de “lesiones leves dolosas” por el ataque inicial aunque rápidamente recuperó la libertad.

En el caso de Mercedes, la señaló por la autoría de “lesiones leves dolosas doblemente calificadas, por alevosía y por ensañamiento”, por lo que se le solicitó la prisión preventiva. No obstante, también fue liberada ya que el juez Patrizi consideró que si no habían peligros procesales por los que pedir la prisión para Jerónima, de la misma manera debía resolverse el caso de su hermana. Asimismo el magistrado rechazó el agravante de “ensañamiento” y, al no contar con antecedentes de condena, la pena será de cumplimiento condicional.

SEGUIR LEYENDO: