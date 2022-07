Por la falta de acuerdo entre empresarios de transporte y Gobierno, seguirá reducido el servicio de colectivos en el AMBA

Como consecuencia de la medida de fuerza, este jueves puntos centrales de la Ciudad como las estaciones de Constitución, Once y Chacarita volverán a verse colapsadas de pasajeros a la espera de un colectivo (Maximiliano Luna)

Algunas líneas de colectivos continuarán trabajando con las frecuencias reducidas en un 50% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y este jueves cumplirán el tercer día consecutivo desde que iniciaron la medida de fuerza. El reclamo se debe al atraso en el pago del subsidio, y si bien representantes de las cámaras empresariales mantuvieron una reunión con el Ministerio de Transporte, no lograron un acuerdo.

Debido a la disminución de frecuencias, las principales estaciones de colectivos concentraron una gran cantidad de personas que debieron realizar largas filas y esperas de entre 40 y 50 minutos. En hora pico, la situación se tornó más compleja debido a que varios colectivos no paraban dado que estaban con su cupo máximo de pasajeros.

Ante el malestar generado y el contundente reclamo por parte de las empresas transportistas, este miércoles el Ministerio de Transporte mantuvo una reunión con representantes de las cámaras del transporte automotor de pasajeros del AMBA. Si bien se dejó en claro el reclamo, no lograron una solución y se decidió continuar trabajando con servicio reducido.

Fuentes de la cartera de Transporte informaron que se mantuvo un encuentro donde el diálogo demostró una “buena predisposición” de ambas partes. Si bien se informó que se están buscando “las herramientas necesarias para que se pueda garantizar el servicio al usuario y no encuentre inconvenientes”, finalmente no se llegó a un acuerdo debido a las restricciones presupuestarias. Desde el sector empresario se confirmó que seguirán las demoras en el servicio de colectivos.

Cerca de cien líneas de colectivos continuarán afectadas por la reducción de frecuencias

Las unidades que continuarán funcionando con la mitad de la frecuencia pertenecen a la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresario del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A).

Desde Cetuba, Mario Vacca planteó a medios radiales que el conflicto no se destrabó pero “ambas partes se comprometen para seguir conversando”. Y aclaró que si bien la medida de fuerza se mantendrá, no se implementará de igual manera con todas las líneas de colectivos dado que “la situación no es homogénea en todas las empresas, algunas van a mejorar y otras no”, sostuvo.

Como consecuencia de la medida de fuerza, este jueves puntos centrales de la Ciudad como las estaciones de Constitución, Once y Chacarita volverán a verse colapsadas de pasajeros a la espera de un colectivo.

A causa del atraso en el pago de subsidios por parte del Estado, las empresas transportistas deben afrontar gastos que representan “mayores costos del primer semestre por el valor total equivalente a las compensaciones de un mes completo”. Además, el presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros, José Troilo reconoció que sin subsidios, “el boleto de colectivo debería estar en 150 pesos”.

Por tal motivo, al no disponer de las compensaciones del Estado, las empresas no cuentan con los recursos “para poder afrontar los servicios normalmente”, sostuvieron desde las cámaras al justificar la reducción de las frecuencias De hecho, se indicó que en el caso del combustible “si no se paga previamente no se recibe”.

Cerca de cien líneas continuarán afectadas por la reducción de frecuencias. Entre ellas: 622, 628, 218, 284, 325, 378, 203, 910, 915, 49, 97, 126, 37, 524, 193, 86, 522, 527, 518, 53, 464, 463, 462, 320, 461, 303, 443, 244, 390, 302, 503, 506 A, 501, 95, 29, 105, 166, 236, 269, 395, 441, 443, 504, 634, 64, 306, 179, 914, 630, 180, 315, 440, 740, 291, 520, 228 F, 509, 114, 129, 143, 61, 62, 88, 502, 47, 118, 154, 45, 707, 333, 407, 437, 318, 295, 721, 59, 160, 620, 382, 911, 912, 350, 355, 313, 511, 501, 124, 80, 39, 102, 15, 2, 93, 4, 33, 621, 205, 185, 96, 123, 501, 500, 288, 311, 312, 329, 422, 328, 70, 501, 502, 503, 248 C, 351, 338, 406, 181, 46, 543, 544, 541, 561, 562, 549.

Con información de Agencia Télam.

SEGUIR LEYENDO: