Tras la protesta que redujo la circulación de colectivos, el Ministerio de Transporte se reunirá con las cámaras empresarias

Diversas líneas de colectivos redujeron un 50% las frecuencias de circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido al atraso en el pago de los subsidios por parte del Estado. La medida generó caos en los pasajeros y se registraron importantes demoras. Por tal motivo, el Ministerio de Transporte citó a las cámaras de transporte automotor de pasajeros para analizar posibles soluciones al conflicto.

Este martes inició la medida de fuerza por parte de los colectiveros que circulan por el AMBA y que pertenecen a los ramales operados por las firmas agrupadas en la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresario del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A).

En la segunda jornada de las vacaciones de invierno, los pasajeros llegaron a esperar hasta 50 minutos por la llegada de un colectivo en terminales como Plaza Constitución y Once. Más allá del promedio de demora, en algunos casos el tiempo se extendió debido a que las unidades circulaban completas y no podían detenerse.

Tras los inconvenientes registrados, el Ministerio de Transporte citó a los representantes de las cámaras para mantener una reunión este miércoles a las 11 de la mañana. Allí se tratará el reclamo que impulsó la medida de fuerza y que se debe al “considerable atraso verificado en la acreditación de los fondos de las compensaciones tarifarias correspondientes a los mayores costos incurridos durante el año en curso” , detallaron en un comunicado.

Por tal motivo, se planteó que las empresas deben afrontar los gastos correspondientes “a mayores costos del primer semestre por un valor total equivalente a las compensaciones de un mes completo”. Si bien se aclaró que no desean interrumpir de manera total las prestaciones, se optó por prestar el servicio con el 50% de la frecuencia normal.

Por su parte, José Troilo, presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros, reconoció que sin subsidios, “el boleto de colectivo debería estar en 150 pesos”. Además, las cámaras indicaron a Infobae que “el atraso de las compensaciones que está pagando el Estado produce que las empresas no tengan los recursos como para poder afrontar los servicio normalmente”. A modo de ejemplo se indicó que el combustible “si no se paga previamente no se recibe”.

“Estoy muy cansado, trabajé todo el día y lo único que quiero es llegar a casa”, fue el reclamo de Alberto Pérez, un pasajero que esperaba para volver a su vivienda en la localidad de Berazategui. Por otra parte, Irma indicó a Télam que llevaba 50 minutos en la parada de colectivos y si bien había recorrido otras, “la situación es la misma”. “Las personas están cansadas y no saben qué hacer”, agregó molesta con la situación.

La indignación y el enojo se convirtió en el común denominador a lo largo de la jornada, y en especial durante la hora pico. De hecho, en la estación de Once las paradas llegaron a tener más de 70 pasajeros esperando. Si bien las demoras provocaron molestias, la situación se tornó más grave al llegar la noche y el frío. Una comerciante identificada como Lucía indicó que en un día normal su viaje dura “dos horas” y este martes tuvo que salir mucho más temprano.

“Si bien estoy de acuerdo con el reclamo, esto nos afecta a todos los pasajeros”, planteó Lucía, quién sostuvo que esta vez “viajamos más incómodos que de costumbre”.

A partir de la medida de fuerza, cerca de cien líneas se vieron afectadas. Entre ellas se encuentran las: 622, 628, 218, 284, 325, 378, 203, 910, 915, 49, 97, 126, 37, 524, 193, 86, 522, 527, 518, 53, 464, 463, 462, 320, 461, 303, 443, 244, 390, 302, 503, 506 A, 501, 95, 29, 105, 166, 236, 269, 395, 441, 443, 504, 634, 64, 306, 179, 914, 630, 180, 315, 440, 740, 291, 520, 228 F, 509, 114, 129, 143, 61, 62, 88, 502, 47, 118, 154, 45, 707, 333, 407, 437, 318, 295, 721, 59, 160, 620, 382, 911, 912, 350, 355, 313, 511, 501, 124, 80, 39, 102, 15, 2, 93, 4, 33, 621, 205, 185, 96, 123, 501, 500, 288, 311, 312, 329, 422, 328, 70, 501, 502, 503, 248 C, 351, 338, 406, 181, 46, 543, 544, 541, 561, 562, 549.

