¿River o Boca, qué hinchada suena más fuerte?: la comparación que hicieron dos youtubers españoles al visitar la Bombonera y el Monumental

Cada vez que un extranjero visita Argentina debe tomar una difícil decisión: tomar partido por Boca Junior o River Plate, los clubes más grandes del fútbol local. Y esa no fue la excepción para Sebastián Menéndez y Nuria Calvo, dos youtubers españoles que visitaron el país y se propusieron descubrir qué hinchada suena más fuerte .

La pareja más fanática de Argentina y dueña del popular canal de YouTube SN Challenge, que cuenta con más de 1 millón de suscriptores, puso a prueba a los hinchas. Para eso visitó ambas canchas y midió el volumen de los cantos de cada una.

Para ser más precisos utilizaron un decibelímetro, un instrumento que permite medir el nivel de presión acústica, expresado en dB (decibel). El mismo está diseñado para responder al sonido casi de la misma forma que el oído humano y proporcionar mediciones objetivas y reproducibles del nivel de presión acústica.

El decibelímetro marcó un pico de 116 Db en la cancha de Boca Juniors

Los europeos comenzaron el desafío en el estadio de Boca . Con mucho entusiasmo probaron choripanes, se sorprendieron por la cantidad de controles de seguridad, alentaron junto a los hinchas y destacaron: “Aquí el resultado da igual, la gente canta y canta. En el fútbol europeo estarían tranquilos, mirando el partido”.

Ubicados en una de las plateas de La Bombonera, miraron el partido y midieron el volumen con su instrumento. El punto más alto fue cuando el Xeneize metió el primer gol y se registró un pico de 116 db.

Días más tarde viajaron a Núñez para ver al equipo del Muñeco Gallardo. “ Sabemos que la acústica no es la misma, el estadio de River es más grande ”, sostuvo Nury Calvo. “Pero también es cierto que tienen más gente, son más de 70.000 espectadores, por lo tanto deberían hacer más ruido. Pero la acústica es abierta, el de Boca es más cerrado”, agregó Sebastián Menéndez.

Una vez en la cancha, ubicados en la platea del Monumental, midieron el sonido con su decibelímetro, el cual llegó a un pico de 115 db, solo un punto menor al que registraron en su visita a La Boca.

Al final del partido compararon ambos clubes

“ Al ver a River siento que estoy viendo un partido en España o alguna parte de Europa. Boca me pareció súper distinto a lo que yo conocía como fútbol ”, destacó Calvo.

“Pero con la intensidad del fútbol argentino, en España el fútbol no se vive con esta intensidad. A nivel cánticos noté que Boca es continuo y que, por la forma de su estadio o no sé qué, el canto es constante y no para. En River es por picos, y como la magnitud es mayor cuando gritan se siente muy fuerte, y hasta eco, cosa que no escuchaba en Boca ”, replicó Menéndez.

“Además están en barrios totalmente diferentes, Boca está en un barrio chiquito, con calles pequeñitas y popular. En River son avenidas anchas, me daba como un aspecto más cheto”, agregó el español al final del video, el cual ya cuenta con casi medio millón de reproducciones.

“Ahora tenemos que solucionar el problema que tenemos en casa, porque Oscar es de Boca y Héctor es de River”, expresó la joven.

Nury Calvo (38 años) y Sebastián Menéndez (42 años) nacieron en Madrid, están en pareja hace dos décadas, son padres de dos hijos. Él ejerció como óptico hasta mayo del 2021, y ella se desempeñó varios años en el área de recursos humanos de una multinacional, hasta que descubrieron cómo monetizar sus contenidos en YouTube.

Hace tiempo se enamoraron de nuestro país, y luego de su estadía local se ganaron el reconocimiento por parte de Marca País. Jamás imaginaron que lo que comenzó como un desafío divertido en redes sociales se convertiría en un estilo de vida.

En diciembre de 2019, se propusieron hacer un proyecto juntos. “Teníamos ganas de crear algo en pareja. De ahí surgió el contenido gastronómico probando los sabores típicos argentinos: chocotorta, mate, alfajores y ñoquis”. De manera elocuente, relataron la degustación en un video de casi doce minutos, y la publicación tuvo una repercusión inesperada. “Recibimos cientos de comentarios positivos de varios argentinos. El contenido gustó mucho, y nos pedían más”, le contaron a Infobae.

