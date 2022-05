“Que Morena Beltrán no se enoje”: el intenso ida y vuelta entre Riquelme y la periodista por cómo se juega en el fútbol argentino

Debate entre Juan Román Riquelme y Morena Beltrán sobre las funciones de un número '5'

En medio de la rica entrevista del programa Equipo F de ESPN a Juan Román Riquelme, se dio un interesante ida y vuelta entre el ex enlace y vicepresidente de Boca Juniors y la periodista Morena Beltrán. Todo comenzó cuando la analista le consultó sobre el perfil del 5 del conjunto, del salto que le dio Alan Varela en los últimos partidos y de la prueba que hizo Battaglia con Pol Fernández en dicha función.

“Pol Fernández no está jugando ni la mitad de lo que puede jugar. El mejor partido que jugó fue contra Estudiantes y lo hizo de volante central. Varela es un chico con mucha clase y lo hace de volante central, pero él debe ser inteligente y disfrutar de jugar al lado de Fernández, de Zambrano, por el que también tengo una gran debilidad. Como Izquierdoz, que volvió mucho tiempo antes de lo que debía y eso es maravilloso. El Madrid está en la final de la Champions con Casemiro y el Liverpool también. El único cinco que vi es irrepetible es Busquets porque confundió al fútbol mundial porque empezó a entregar bien la pelota. Ahora parece que si el equipo juega mal es culpa del cinco. Pero Busquets hay uno solo. Cuando Varela juega mal hay que cuidarlo y él irá creciendo de a poco porque nos va a dar mucha alegría. A Varela déjenlo tranquilo”, fue la reflexión de JRR10.

“El volante central, el ocho, el diez o el once deben parar la pelota y dársela al del mismo color. Tengo claro que un equipo es un grupo y no se juega bien por un solo jugador. En el fútbol argentino al que obligamos al que juegue bien es al número diez y hoy el diez de Boca es Romero, que lo hizo re bien ante Defensa Justicia, que metió el pase para el penal en Bolivia. Antes en Platense yo quería ver a Espina o a Bochini en Independiente. El fútbol argentino no cambia”, añadió, ante lo que Beltrán no se mostró de acuerdo.

* La mirada del DT sobre el N° 10 y el rol de Oscar Romero

Allí intervino Espina, ex enganche como Román, y el líder del Consejo de Fútbol del Xeneize sostuvo su postura. “El fútbol está raro y me divierto mucho. Todos los sábados vengo a ver los partidos de las Inferiores y cuando terminan los partidos les pregunto a los chiquitos de qué juegan y me dicen ‘extremo derecho’ o ‘interior izquierdo’. Cuando escucho eso ¡Ay! Parece que los goles los tienen que hacer solo los delanteros. Cuando le pregunto al Chelo Delgado ‘¿de qué carajo jugarías hoy?’, me dice que no sabe. Antes pedíamos que la pelota llegara al fondo y que alguien mandara el centro. Antes el volante derecho sabía lo que hacía y había cosas que no había que explicárselas. Ahora les tenés que explicar a los chicos, que si sale el ‘4′ el ‘interior izquierdo’ dice ‘ese no es mío’. El fútbol es simple: sale el ‘3′, va el ‘8′. Les tratamos de explicar las cosas básicas a los chiquitos y no lo entienden. Se lo vamos a explicar hasta que lo entiendan para que podamos tener un Guillermo Barros Schelotto o un Chelo Delgado. No podemos comparar el fútbol de Europa con los jugadores de acá porque allá están los mejores del mundo. Acá todo lo tenemos que comparar con el Manchester City de Guardiola, pero ése City hay uno solo. Yo me aburro cuando el arquero la toca dos veces seguidas”, planteó, utilizando el lenguaje que muchas veces se emplea en TV para explicar las variantes tácticas, o tomando el discurso de muchos de los entrenadores modernos que han tenido éxito.

Beltrán puso ejemplos de equipos que funcionan dentro de los nuevos parámetros en el fútbol argentino, como Argentinos Juniors o Defensa y Justicia. “Que no se enoje Morena”, pidió Riquelme, aclarando que se trataba sólo de un debate y que de todas las maneras se puede ganar: “Es lo divertido de este juego”.

“El fútbol se juega en diagonal, no podés pasar todo por la misma línea porque te cortan el juego. Puedo estar equivocado, no soy técnico, pero quiero al menos enseñarles cosas básicas a los chicos. El fútbol es juego en el que competís para ganar y nosotros queremos ser mejor que el rival y que no nos pateen al arco. Nos preocupa mucho con los chiquitos de Inferiores y cuando les preguntamos sobre algún delantero y nos dicen que son ‘extremos’… Entiendo que es lindo el fútbol de todo el mundo, pero no podemos comparar a nuestros chiquitos con los de afuera. Pensamos que porque se peinan igual que los de Primera se piensa que son Benedetto o porque se hacen un tatuaje igual que Darío, que hace 17 años que juega”, concluyó Román.

