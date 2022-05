“Si uno prende la tele, Boca tendría que estar peleando el descenso”: 20 frases de un Riquelme recargado

Riquelme: “Boca viene jugando bien”.

Juan Román Riquelme analizó el presente de Boca Juniors, que lo tendrá disputando una nueva final. Luego del triunfo por penales ante Racing Club, el Xeneize definirá la Copa de la Liga con Tigre, el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. De esta manera, reeditarán la final de la Copa de la Superliga 2019 que el equipo Matador ganó por 2 a 0.

Con la alegría por el primer objetivo cumplido, el vicepresidente y uno de los máximos ídolos del club se refirió a las críticas que recibe el equipo pese a los triunfos y a la búsqueda del mejor rendimiento en el equipo que conduce Sebastián Battaglia. Además, destacó a los refuerzos, lanzó varios dardos a la dirigencia anterior y se ilusionó con su partido de despedida.

Las frases más destacadas de Riquelme en diálogo con Equipo F por ESPN:

“Para nosotros siempre es importante llegar a la final. Cuando el equipo no juega bien no tengo problemas en decirlo, como también digo cuando juega bien, como en Bolivia, que ganó un gran partido. También ante Defensa y Justicia, con un entrenador que hace mucho tiempo que está. También ante Tigre que ya es finalista. Estamos hace dos años y medio y sabemos que todos los logros son chiquitos y que los problemas son grandes”.

Riquelme: “Hacía mucho tiempo no se disfrutaba tanto en el Club”.

“El fútbol argentino es muy difícil y si uno prende la tele de lunes a viernes tendríamos que estar peleando la tabla del descenso. Si Boca y Tigre estamos en la final es porque hicimos las cosas bien. Tenemos jugadores de gran calidad, pero tomamos las cosas con calma”.

“Sabíamos que Darío (Benedetto) había estado dos meses sin jugar, pero sabemos todo lo que puede dar. Salvio a medida que se va soltando va jugando cada vez mejor. Romero estuvo ocho meses sin jugar y cada vez que juega lo hace bien. Salvio nació para gambetear y a mí me pone muy contento cómo está, porque se siente que puede competir al máximo. Ha sido el mejor del partido en Bolivia. Nos falta para decir igual que somos un gran equipo”.

“Quisiera que juegue todos los partidos como lo hicimos con Defensa y Justicia, como lo hicimos en Bolivia por la Libertadores. Lo bueno del partido contra Tigre (cierre de zona regular) en el que pudieron jugar chicos que no tuvieron muchos minutos como Figal que le tocó jugar y lo hizo bien. Soy bastante débil con los futbolistas. Advíncula está a un paso de ir a jugar un Mundial, que Rojo jugó dos, que Romero está muy comprometido, que Salvio está cada vez mejor, Villa sigue demostrando que es el mejor jugador del fútbol argentino porque es el más desequilibrante, asiste y mete goles”.

Riquelme: “En el partido contra Lanús me dieron ganas de ponerme de vuelta los pantalones cortos”.

“Yo hace ocho años dejé de jugar al fútbol y pasó muy rápido y nunca me dio ganas de volver a ponerme el pantalón corto. A los hinchas de Boca nunca los escuché cantar tanto como en el partido en Lanús. “El día que los escuché cantar en Lanús, me dio ganas de volver a ponerme los pantalones. ¡Mama mía!. Ante sufría más que ahora. El otro día cuando vi la imagen esa me fui al pasillo con algunos ex jugadores como Serna, Delgado, Bermúdez y otros dirigentes. Siempre en los penales nos va a ir bien y tengo confianza en que nos va a ir bien. Ahora que estoy afuera no puedo hacer nada más que tener confianza en los jugadores y para llegar a la final, sea el torneo que sea, hay que sufrir”.

“Los penales son un poco y un poco: el arquero puede tener virtudes, la precisión del pateado y la suerte; el penal de Benedetto pega en el palo y entra, el de Alcaraz fue un golazo, o fíjate el de Argentinos-Tigre, que por un milímetro pegó en el palo”.

“Hacía mucho tiempo que no disfrutaba el día a día. Pero ver al Pulpo González, Javi García, Molinas, son jugadores que todos los días se van a las 14 ó 15 horas. Eso nos pone muy contentos porque nos gusta que se sientan cómodos en el club. Fabra ya es de nuestro club: te puede meter un gol como el que le hizo a Vélez o mirando para el otro lado como en el gol de Central, pero seguro que va a estar entre los mejores laterales izquierdos de la historia del club”.

Riquelme: “Quisiera que Boca juegue siempre como ante Defensa”.

“Me sentí raro en verlo a Cardona (contra Boca). Siento debilidad por él. Siempre quiero que le vaya bien”.

Partido despedida : “Lo estamos haciendo y vemos la posibilidad de hacerlo en diciembre, después del Mundial, viendo la chance de poder hacerlo hasta el 24 de diciembre. Me da un poco de miedo entrar a la cancha y ver tanta gente, pero estoy muy contento del lugar que ocupo”.

”Cada día se pasa volando y el hincha de Boca lo veo contento porque sabe que estamos todo el día acá. En la elección pasada fuimos 40 mil votantes y en la próxima tenemos que ser 50 mil. Los hinchas de Boca estamos locos y por primera vez el club está en manos de los hinchas”.

“Ahora la felicidad es mucho más grande. Esto es un regalo para mí y lo disfruto cada día porque este regalo me lo dieron los hinchas después de las elecciones. Yo les puedo regalar un partido, un gol, un caño, pero tuve la obligación de hacer todo por mi equipo, del que soy hincha. O poder ganar un partido como el del Real Madrid gracias a mis compañeros y fuimos re contra felices porque logramos lo máximo. Pero el día que me eligieron los hinchas fue mucho más. Antes me elegía el técnico, ahora me eligió el hincha. Estoy en mi casa y este mi lugar. El hincha de Boca está loco porque no sé por qué me quiere tanto. Amo este club igual que ellos y son ellos los que deciden. Dentro de 18 meses decidirán nuevamente”.

Riquelme y la definición por penales ante Racing.

Incorporaciones : “Hemos incorporado bien y siempre estamos mirando y hablando con el Consejo para ver qué podemos mejorar. Pero estamos muy contentos con los jugadores que tenemos y los chicos de abajo que en el último semestre les tocó jugar mucho más”.

“Pol Fernández no está jugando ni la mitad de lo que puede jugar. El mejor partido que jugó fue contra Estudiantes y lo hizo de volante central. Varela es un chico con mucha clase y lo hace de volante central, pero él debe ser inteligente y disfrutar de jugar al lado de Fernández, de Zambrano, del que también tengo una gran debilidad. Como Izquierdoz que volvió mucho tiempo antes de lo que debía y eso es maravilloso”.

“El Madrid está en la final y el Liverpool también (de la Champions). El único cinco que vi es irrepetible es Busquets porque confundió al fútbol mundial porque empezó a entregar bien la pelota. Ahora parece que si el equipo juega mal es culpa del cinco. Pero Busquets hay uno solo. Cuando Varela juega mal hay que cuidarlo y él irá creciendo de a poco porque nos va a dar mucha alegría. A Varela déjenlo tranquilo”.

Riquelme habló del mercado de pases que se viene.

“Lo que veo es que nuestro equipo va creciendo. Nuestro arquero (Agustín Rossi) se siente cómodo en los penales y hasta parece que se siente más cómodo ahí que en los 90 minutos. Es como Óscar Córdoba, que fue el mejor arquero de nuestro club. Los jugadores están creciendo y se están peleando el lugar entre ellos. Javier García cuando tuvo que entrar hizo cosas maravillosas cuando Rossi se lesionó y le está diciendo ‘lesionate tranquilo que yo hago las cosas bien’. Que el del al lado te compita eso es muy importante. Rossi confía mucho en él y tiene una personalidad muy segura y sus compañeros lo hicieron crecer. Me pone muy contento lo de Javi porque cuando llegó al club fue porque ‘era amigo mío’ y ahora demostró que hace las cosas bien por su cuenta”.

“Este campeonato fue parejo y no hubo un equipo que haya hecho las cosas muy claras, por eso Argentinos, que estuvo complicado casi se mete en la final, Tigre es un equipo serio, Estudiantes dominó bien su zona. Hasta el día de hoy el mejor equipo de la Argentina es el que ganó el último torneo (River) y a partir del domingo será el mejor el que gane de Tigre o Boca”.

“El volante central, el ocho, el diez o el once deben parar la pelota y dársela al del mismo color. Tengo claro que un equipo es un grupo y no se juega bien por un solo jugador. En el fútbol argentino al que obligamos al que juegue bien es al número diez y hoy el diez de Boca es Romero, que lo hizo re bien ante Defensa Justicia, que metió el pase para el penal en Bolivia. Antes en Platense yo quería ver a Espina o a Bochini en Independiente. El fútbol argentino no cambia”.

Riquelme: “Siento una debilidad por Cardona”.

“El fútbol está raro y me divierto mucho. Todos los sábados vengo a ver los partidos de las Inferiores y cuando terminan los partidos les pregunto a los chiquitos de qué juegan y me dicen ‘extremo derecho’ o ‘interior izquierdo’. Cuando escucho eso ¡Ay! Parece que los goles los tienen que hacer solo los delanteros. Cuando le pregunto al Chelo Delgado ‘¿de qué carajo jugarías hoy?’ Me dice que no sabe. Antes pedíamos que la pelota llegue al fondo y que alguien mande el centro. Antes el volante derecho sabía lo que hacía y había cosas que no había que explicárselas. Ahora les tenés que explicar a los chicos que si sale el ‘4′ el ‘interior izquierdo’ dice ‘ese no es mío’. El fútbol es simple: sale el ‘3′, va el ‘8′. Les tratamos de explicar las cosas básicas a los chiquitos y no lo entienden. Se lo vamos a explicar hasta que lo entiendan para que podamos tener un Guillermo Barros Schelotto o un Chelo Delgado. No podemos comparar el fútbol de Europa con los jugadores de acá porque allá están los mejores del mundo. Acá todo lo tenemos que comparar con el Manchester City de Guardiola, pero ése City hay uno solo. Yo me aburro cuando el arquero la toca dos veces seguidas”.

“El fútbol se juega en diagonal, no podés pasar todo por la misma línea porque te cortan el juego. Puedo estar equivocado, no soy técnico, pero quiero al menos enseñarles cosas básicas a los chicos. El fútbol es juego en el que competís para ganar y nosotros queremos ser mejor que el rival y que no nos pateen al arco”.

Battaglia : “Lo veo bien. Él está contento, este es su lugar, su casa, está claro que no es lo mismo que ser futbolista que estar dirigiendo. Vos cuando sos jugador si las cosas van bien estamos todos contentos y cuando las cosas van más o menos se la agarran con el técnico. Ahora le toca ser el técnico y tiene que acostumbrarse que cuando las cosas van más o menos se la va a agarrar con él. Pero lo va llevando bien porque es una persona que tiene mucha tranquilidad y nosotros estamos contentos de verlo porque lo está disfrutando”.

Riquelme y la actuación de los aqueros.

