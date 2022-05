Un hincha inglés compró un choripán en la Bombonera y se hizo viral por el precio que pagó

Este es el choripán que compró un hincha inglés en la puerta de "La Bombonera"

No es la primera vez que un cancha de fútbol se convierte en el escenario de un video viral. Ya ocurrió con un pedido de casamiento, donde una joven irrumpió en el campo de juego para sorprender a su novio futbolista; con un fanático de “La Academia”, que esparció las cenizas de su padre sobre los hinchas que habían asistido ese día al estadio de Racing; o con el emotivo video de un hombre con Parkinson, que cada vez que va a alentar al “Canalla” se olvida de su enfermedad y vuelve a vivir.

Hay cientos de historias emotivas que fueron compartidas en las redes sociales pero ninguna tan graciosa y de estirpe “bien argenta”, como la calificaron algunos usuarios, de lo ocurrido en la previa del partido que disputaron Boca y Defensa y Justicia, el martes 10 en “La Bombonera”.

La insólita situación fue dada a conocer por la cuenta @FootyScran, que muestra qué tipo de comida pueden saborear los fanáticos del fútbol en distintas canchas del mundo. Las pizzas, los hot-dogs, las chuletas, las hamburguesas, los conos de papas y el pollo frito están a la orden del día.

El turista contó que pagó 600 pesos por el choripán e hizo estallar las redes

Pero también se exhiben otros menúes más sofisticados y elaborados como pastas con diferentes salsas, tacos, tostadas con palta o salteados con verdura y arroz.

Sin embargo, la foto de un inglés que compró un choripán con chimichurri antes de ingresar a la cancha de Boca se hizo viral por el precio que le cobraron y estallaron los memes.

“ Choripan at Boca Juniors (@BocaJrsOficial) 600 pesos (£4)”, dice el tuit, que en pocas horas ya acumula casi 5 mil “likes” y cientos de comentarios lapidarios por el exorbitante precio que el turista pagó por esa comida.

“¿Lo estafaron?”, preguntó un usuario y las respuestas no tardaron en llegar. “$600 el chori???.. con que lo hacen con carne de vaca sagrada de Dubai?”, escribió @lusoivanisa.

“¿Cómo va a salir 600 mangos eso?”, cuestionó indignada @lujustlikelou. Mientras que @_benher contó que dos meses atrás pagó $250 por un choripán. “A este lo afanaron por inglés”, bromeó. Por su parte, @bjs_alejo2, fue más crítico y directo: “$600? kjjj te re cagaron, encima te tiraron la yerba del mate lavado arriba”.

No faltaron las burlas y las cargas y más por tratarse de un ciudadano inglés debido a la rivalidad que hay con los argentinos después de la tan recordada “mano de Dios” de Diego Maradona en los cuartos de final del Mundial México ‘86, donde la Selección se alzó con la copa.

Sin embargo, lo que llamó la atención entre tantos mensajes graciosos, fue el que hizo un usuario llamado @asolerno, que cuestionó a la cuenta @FootyScran por haber hecho mal la conversión de la moneda.

“600 pesos = 4£, don’t think so.$150 it’s the official rate, and there’s no way you’ll get 1£ for 150 ARS considering the current restrictions. More likely to pay $250 ARS for 1£”, señaló al referirse que por las restricciones que rigen sobre las divisas extranjeras el choripán costaría un poco más de 2 £.

Como sucede con varios temas de actualidad, el precio del choripán que se vende en “La Bombonera” también desató una grieta impensada en Twitter, que divirtió no solo a los fanáticos xeneizes sino también a los hinchas de fútbol de todo el mundo.





