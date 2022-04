La promesa del abogado fanático de Boca que se hizo viral por un video en La Bombonera: “Si ganamos la Copa, voy de traje todos los partidos”

Hincha viral de Boca vestido de traje en la tribuna

El miércoles 20 de abril miró el reloj todo el día mientras calculaba el tiempo que le llevaría volverse desde su trabajo en el microcentro porteño hasta su hogar en Belgrano antes de volver a salir para acudir a la Bombonera. Boca iba a recibir a Godoy Cruz por la Fecha 11 de la Copa de la Liga y Facundo Martínez se convenció de suspender el regreso a casa para disfrutar de una previa con amigos en los alrededores del Alberto J. Armando. Sin muda de ropa encima, no dudó en asistir a la Bombonera de traje. Su imagen alentando desaforado al equipo en la Bandeja Inferior Sur se viralizó en redes.

Este abogado de 29 años, conocido por sus amigos como Cacha, le cuenta a Infobae que es hincha de Boca desde la cuna por mandato familiar: abuelo, padre, hermanos y primos se unieron para siempre en el sentimiento. El hecho de ir de saco y corbata, look inusual para una popular, es una muestra gratis de la cantidad de cosas que hizo a lo largo de su vida para no perderse un encuentro del club de sus amores.

“Todo hincha hace un gran esfuerzo por acompañar a su equipo, en distintas medidas”, expresa casi con timidez este fanático xeneize que hace recordar a aquella novela escrita por Robert Louis Stevensondel del “Doctor Jekyll y el señor Hyde”, en el que un científico se transforma y muestra dos personalidades disímiles entre sí. Cacha no abandonó el sector popular ni estando fracturado de un tobillo (las muletas lo ayudaron a mantenerse en pie) y se las ingenió para escaparse de su trabajo con la misión de no faltar a partidos en Mendoza, Uruguay y hasta la final de la Libertadores 2018 en Madrid, cuando viajó ida y vuelta el mismo día.

Cacha, en muletas en la popular de Boca con un tobillo fracturado

“No era la primera vez que iba de traje a la cancha. Cuando el partido es entre semana, al laburar en el microcentro me queda más cerca ir a la cancha que volver a mi casa en Belgrano. Ese día salí del estudio a las 18 y me fui directo a tomar unas cervezas con mis amigos antes de entrar. Nos juntamos siempre en la esquina de Brandsen e Irala con mis amigos, donde está la Agrupación Por un Boca Mejor. Preferí tener más tiempo de previa que volver a casa a cambiarme”, argumentó uno de los últimos personajes que se hicieron virales en La Boca.

Todavía masticando bronca por el desempeño del equipo y el empate con sabor a poco ante el Tomba (que además generó un profundo debate interno sobre la continuidad de Sebastián Battaglia al frente del equipo), pero con la conciencia tranquila de haber dejado su garganta en la tribuna, Facundo se percató al día siguiente de que había dando vueltas en las redes un video suyo alentando: “Cuando lo vi, al principio me generó vergüenza. Soy bastante tímido y vi que lo subieron varias páginas de Twitter. A medida que empecé a leer los comentarios y vi la repercusión que tenía, me dio mucha gracia. Hoy lo veo y me río solo por la calle”. Y añadió: “Es el fiel reflejo de lo que hace el hincha de Boca, no importa dónde ni cómo, siempre está para apoyar al equipo aunque a veces los resultados no acompañen”.

Al igual que casi todos los hinchas boquenses, a Cacha lo obsesiona ganar la Libertadores. Boca arrastra una sequía de 14 años sin el título continental predilecto en Sudamérica y por eso se anima a hacer una promesa con tal de que el trofeo vuelva a la Ribera: “Estaría dispuesto a ir todos los partidos en traje, aunque sea fin de semana. Es una alegría que el hincha de Boca merece hace rato y creo que cualquier promesa se queda corta con la magnitud que representa para nosotros la Libertadores. Si hace falta hacerlo para ganarla, lo hago sin pensarlo”.

SEGUIR LEYENDO: