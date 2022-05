Buenos Aires, entre las 10 mejores ciudades del mundo para nómades digitales según un ranking

Actualmente, en la Ciudad hay 4.600 nómades digitales y desde enero de 2022 llegaron 20.400 trabajadores remotos (Getty Images)

La ciudad de Buenos Aires entró al top 10 de los mejores destinos mundiales para los profesionales que trabajan de manera remota y que pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo: según Nomad List, un ranking de la comunidad de nómades digitales que se actualiza en tiempo real, Buenos Aires se ubicó en noveno lugar a nivel global detrás de Lisboa, Ericeira, Miami, Isla Gran Canaria, Austin, Varsovia, Bangkok y Tbilisi.

“Desde la Ciudad lanzamos el programa Digital Nomads BA en 2020, anticipando el crecimiento y potencial que tendría este segmento gracias a la extensión del teletrabajo en todo el mundo”, señaló Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad.

También se refirió a la visa para nómades digitales: “Ahora también es fundamental trabajar para mejorar la conectividad aérea internacional y la nacional, dado que los nómades suelen visitar varios destinos turísticos durante su estadía y eso vuelve más atractivo al país”.

A nivel regional, según Nomad List, Buenos Aires es considerada el mejor destino de América Latina, seguida por San Pablo, Ciudad de México y Playa del Carmen.

La importancia de integrar el ranking

Nomad List, la plataforma más importante a nivel global para la comunidad de nómades digitales, clasifica a más de 1.300 ciudades en más de 190 países sobre la base de factores como la calidad y el costo de vida, el clima y la velocidad de internet.

Para ésta, la calidad y el costo de vida en la Ciudad (que puntuó con 4,5 sobre 5), el nivel educativo, la vida nocturna, la diversidad y los lugares de cowork fueron los puntos a destacar.

En Buenos Aires, informa el sitio, hay 4.600 nómades digitales en este momento y desde enero de 2022 llegaron a Buenos Aires 20.400 trabajadores remotos. La cifra se estima a partir de los viajes que los propios usuarios de Nomad List registran y de las estadísticas de organismos públicos e internacionales además de información que reportan los propios nómades digitales.

A nivel regional, según Nomad List, Buenos Aires es considerada el mejor destino de América Latina, seguida por San Pablo, Ciudad de México y Playa del Carmen (Gobierno de Buenos Aires)

Debido al crecimiento de la nueva modalidad de trabajo, la Ciudad lanzó un programa dirigido a captar este nuevo segmento de viajeros internacionales y en diciembre de 2020 anunció el programa “Digital Nomads BA” (https://baglobal.buenosaires.gob.ar/en/nomades-digitales).

Esta iniciativa incluye descuentos y beneficios en más de cuarenta hoteles, hostels, residencias y espacios de coworking de la Ciudad, una campaña de promoción a través de la plataforma AirBnb y una campaña digital de promoción con foco en los Estados Unidos y Europa.

Además, este año se realizará la segunda edición de la Conferencia Internacional de Nómades Digitales y el gobierno porteño lanzará nuevos convenios con universidades para promover programas de estudio y trabajo, también con otros destinos argentinos, para promover programas de viaje y trabajo.

Lo más atractivo de Buenos Aires

Además de la Ciudad, la plataforma destaca otros destinos atractivos para nómades como La Plata, Rosario, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. Por esto, el gobierno porteño firmó el pasado lunes un convenio de intercambio con la ciudad balnearia para realizar campañas de promoción conjunta de los destinos a estos segmentos.

En 2021, más de 35 millones de nómades digitales que viajaron por todo el mundo y las nacionalidades más frecuentes son de los Estados Unidos, Portugal, Alemania y Brasil.

Este tipo de viajero gasta un 56% más que otros visitantes en su promedio de gasto en euros y el 66% de ellos prefiere permanecer en un mismo lugar entre tres y seis meses.

Cristy, nació en México y en 2007 se mudó a Buenos Aires. En 2012 se convirtió en nómada digital, en cada temporada vuelve al país

“No me esperaba una ciudad tan vibrante. Ni tan grande y mucho menos con una oferta cultural invaluable. Al principio se me hizo inmensa, pero los argentinos son buenos anfitriones, entonces rápidamente se me hizo fácil navegar. Al mes me sentía en casa”, le contó a Infobae la nómade digital Cristian Garavito, nacida en Hermosillo, Sonora, al noroeste de México que durante los primeros cuatro años en Buenos Aires, exploró la Patagonia argentina y el Norte.

Desde 2014, es nómada digital y ya conoció 45 países, aunque siempre elije Buenos Aires para pasar los veranos.

Para ella, los porteños la adoptaron como parte de su familia. “Nunca me pusieron barreras. Me enseñaron a usar la Guía T para no perderme, no hubo domingo de verano que no haya sido invitada a los asados con largas sobremesas en Escobar. Ni hablar del amor por el mate y las milongas... Es una ciudad que recibe muchos extranjeros por la calidad de vida que ofrece. Me hice amigos de Uruguay, Canadá y Estados Unidos con los cuales abrí un sitio web de servicio de traducciones”.





SEGUIR LEYENDO: