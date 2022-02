El “Perro Viejo” Serrano de los Decadentes: un sabio con una guitarra y la canción de amor más loca del mundo

Ya quedó claro que la música es una pintura sonora de la época, precisa y comprensible siempre.

Así como Bertold Brecht y Kurt Weill le pusieron banda de sonido a la Berlín de preguerra, Louis Armstrong a los años de apertura que propiciaron la integración afroamericana en el hemisferio norte y The Beatles musicalizaron el Swinging London en los 60′s, la lista es extensa y discutible siempre.

La siguiente es una apreciación sin ningún rigor académico ni periodístico.

No es opinión, son datos comprobables, sabidos, populares. Tienen que ver con eso de las épocas y sus músicas. Los que generaron, lo que generaron, quienes fueron referencia joven para el futuro digamos.

Estoy hablando de este país.

La cultura joven siempre se abre camino, ante la sorpresa y a veces el estupor de los mayores, que no conciben, comprenden o aceptan las nuevas tendencias artísticas, musicales en este caso. No hay ningún subtexto, lejos está lo que sigue de la ironía o el sarcasmo. Son los hechos conocidos.

Una arbitraria aunque cronológica lista de jóvenes veinteañeros, entre 20 y 23 años digamos, que marcaron caminos que después muchos no solo siguieron sino tomaron como casi filosofías existenciales. Personas que desde muy jóvenes acompañaron y acompañan la vida de muchos contemporáneos desde sus discos, shows, entrevistas y demás.

Vamos a ver.

Usemos las décadas.

Los artistas de El Club del Clan, con Palito Ortega a la cabeza, impusieron la música juvenil argentina de la década del '60

En 1962 Palito Ortega debuta en El Club del Clan, revolucionario programa de televisión donde El Rey Palito se gana el apodo merced a canciones con letras domésticas, pegadizas y reconocibles. Palito Ortega tenía 21 años entonces.

En 1972 Luis Alberto Spinetta, con 22 años, ya había disuelto dos bandas fundacionales del nuevo rock argentino, Almendra y Pescado Rabioso. Graba con su hermano y su amigo Emilio Del Guercio nada menos que Artaud, para muchos la obra cumbre de todos los tiempos.

Gustavo Cerati, diez años después, con 22 años también, funda Soda Stereo. Eran los comienzos de los 80´s.

En 1992, con 21 años, Diego Torres, ya consumado actor, graba su primer disco solista. Ya lo había hecho con La Marca, su primer grupo, aunque poco trascendente. Ese debut discográfico fue récord de ventas no solo aquí sino en el resto de Latinoamérica y España, prologando la explosión que llegaría después con Color Esperanza.

En el siglo nuevo, alrededor del 2002, quién sorprendió a la monada detrás de unos shows de increíbles convocatorias plagadas de canciones que se popularizaban a la velocidad de pólvora encendida fue Chano Moreno Charpentier al frente de Tan Biónica. Chano ahí tenía 21 años.

En 2013, con 21 y una carrera brillante como actriz televisiva, se lanza a la música Lali Espósito, que inmediatamente se transforma en la cantante más vendedora y convocante de este pintoresco país.

Estamos transitando el 2022, observando inevitablemente, porque aparece en cualquier lado, a la atracción musical del momento. Con 21 años L’ Gante es el cantante más popular. Miles de cliqueos y asistentes adolescentes a sus shows lo determinan.

L-Gante, la música que eligen los jóvenes hoy

Conste que todo esto fue sin juicios ni prejuicios, solo observando algunos datos de dominio público, una especie de referencia temporal que habla de la sociedad entera desde sus jóvenes emergentes.

Algo que habla de toda una sociedad.

En 1989 Argentina estaba en medio de una hiperinflación galopante, con el dólar que era un barrilete sin cola, un avión en vuelo ascendente sin tablero de mando. Se esperaba un nuevo gobierno que estaría en manos del líder riojano Carlos Menem, se pagaban trabajos con bonos provinciales que servían solo en algunos lugares de esas provincias, el Sida estaba en su apogeo llenando de dolor y paranoia las mentes más brillantes de una generación entera. Los militares todavía seguían jodiendo mientras la maldita policía hacía su aparición por el corredor del margen.

En fin, vivir acá no era una delicia, pero era lo que había. Ciertamente, de peores ya habíamos salido.

La música disco había muerto y el punk fue asesinado por la navaja de Sid Vicious cortando a Nancy Spungen. Otro sueño que terminó mal.

Del norte nos llegaban sonidos duros pero prolijos de bandas preocupadas por igual de sus estudios de grabación que de sus peluqueros. Desde Bon Jovi hasta Gun´s & Roses, lo que se usaba era demasiado glam para nuestras vidas algo más miserables momentáneamente.

Como antes había pasado con Woodstock, con la Disco Music, con el Punk, la New Wave y hasta con el rock sinfónico, mirábamos todo eso desde el vidrio con la ñata apoyada deseando fervientemente que el viento de la suerte nos cambie de dirección.

Ese heavy metal maquillado nos era ajeno.

Algunos lo intentaron, que todo hay que decirlo, pero no nos llenaba de gusto a los demás, que adivinábamos de dónde habían sacado la ropa enseguida. Más allá de que la hayan llenado de lentejuelas compradas en el Once, donde también aprovechaban para platinarse la peluca.

No era momento para glamour australizado, la tribu necesitaba nuevos tótems. Nuevos y nuestros lo que era más importante.

Los auténticos decadentes se presentarán el

Radio Trípoli era uno de los pocos sellos independientes nuevos en esos días de dólar disparado y paranoias varias.

Suena lógico, visto desde hoy, que uno de sus primeros lanzamientos haya sido El Milagro Argentino, debut discográfico de Los Auténticos Decadentes.

Los Decadentes son ya a esta altura no solo un ejemplo sino un milagro argentino.

Ese disco debut, hoy imposible de difundir, fue una andanada de éxitos, un tsunami experimental que derribó mitos y abolió prejuicios, no solo en el rock sino en todo el espectro musical latinoamericano.

Ya venían gastando suelas en los escenarios desde hacía un par de años. Pero en ese instante se volvieron necesarios.

Un poco de genuina alegría en medio de la palidez imperante. En el disco estaban “Vení Raquel” y “Entregá el marrón”. Vamos, que eran los Auténticos Decadentes de Buenos Aires, no los Cool Cats de Westminster.

Los Auténticos Decadentes, Loco (tu forma de ser), la canción del Perro Serrano en su versión unplugged feat. Rubén Albarrán

También en ese milagro sudaca estaba “Loco ( tu forma de ser)”, de Jorge Aníbal “Perro viejo” Serrano, una de las plumas mas brillantes de nuestro acervo cultural musical. Un tipo que es imposible no quererlo cuando lo conocés.

“Loco (tu forma de ser)” es una historia muy de esos años, una canción de amor más que dulce, conmovedora. Para mi describió siempre el enamoramiento mas allá de toda lógica. Una aguafuerte del amor menos aconsejable pero mas delicioso. El típico caso que se da cuando uno ama lo que no necesita y necesita lo que no ama.

“Te vi llegar del brazo de un amigo

Cuando entraste al bar y te caíste al piso

Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón

Estallaron los vidrios de mi corazón.

Te vi bailar brillando con tu ausencia

Sin sentir piedad, chocando con las mesas

Te burlaste de todos, te reíste de mí,

Mis amigos se escaparon de vos

Y a mi me volvió loco tu forma de ser

Me volvió loco, tu forma de ser

Tu egoísmo y tu soledad

Son estrellas en la noche de la mediocridad.”

Desde hace años, Serrano vive junto al mar en la provincia de Buenos Aires

Lo llamo a Serrano, adorado Serrano. Vive lejos, cerca del mar, como todo perro viejo sabio.

“Loco ( tu forma de ser) es una canción que hice entre Todos tus Muertos y Los Auténticos Decadentes. Verdaderamente es anterior a los Auténticos Decadentes. Era una canción que para los Muertos mucho no daba. Entonces pasó lo que pasa con muchas canciones que quedan para otro momento. La hice para mi. En soledad, pensando en conocer una chica así. No es acerca de una persona real, es más bien una invocación, imaginarme estando en un lugar, en un bar, y ver entrar una chica así, como muy llamativa por su estado, muy visible. Enamorándome desde el primer momento con esa entrada triunfal al boliche” .

“Esta canción es anterior a Los Auténticos Decadentes, tiene el estilo Doo Wop, algo cercano al bolero. O a esas canciones de cuando los Beatles hacen un bolero. Tiene bastante influencia de Ben E. King, de Stand by me, que yo escuché en la versión de John Lennon. También está influenciada por Peter Frampton, por “Baby, I love your way” hasta inclusive en el título. Una mezcla de todo eso, lo que para mi tiene que tener una balada, una canción de amor”.

“Cuando llego a Los Decadentes lo hago a través de mi primo Nito Montecchia. Eran él, Cucho y el Francés Bernardou. Se habían comprometido a tocar en la fiesta de fin de año del colegio y no tenían ni siquiera una banda. Cómo él sabía que yo tenía canciones me preguntó si las podían tocar, le dije que si obviamente, y terminé tocando”.

Los Auténticos Decadentes, Vení Raquel en vivo en México

“Así fue que “Loco” terminó siendo uno de los primeros hits de Los Auténticos Decadentes, que nos permitió saltar de los lugares del underground que era donde veníamos tocando, que se yo, Cemento, el Parakultural, para pasar a la masividad de sonar en las radios. Sonar mucho en la radio con “Raquel” y “Loco (tu forma de ser)”.

“Algo que fue un hito para nosotros, recuerdo, fue una vez que estábamos toda la banda festejando el cumpleaños de nuestro Saxofonista anterior, Pato, en el centro, cuando entramos en una heladería que estaba vacía, solamente nosotros éramos, de repente escuchamos en la radio al tipo diciendo –” ¡... ahora, en el número 1 de nuestro ranking, Los Auténticos Decadentes, con Loco (tu forma de ser) !... "

“La canción, de lo que habla, es de una mujer algo almodovariana, histriónica, y estaba pensando justo ahora Bob, que es una canción antitango, donde ella le pega un sopapo a él enseguida. Eso también hace que en la canción haya sentimientos contradictorios, algo turbulento que no llega a entenderse muy bien, eso hace que la chica parezca atractiva”.

“Muchas veces me preguntan del pingüino, que no parece tener mucha relación con ese bar, que sea un lugar de pingüino de vino, salvo que sea el bar de enfrente de Nave Jungla, o esas fiestas que había en Palermo del Condon Clú, las del Eros, que tenían esa mezcla de bar porteño y el underground”.

“También la canción tiene influencias de lo que es el budismo ¿no? Esa cosa Zen, del Sutra del diamante. Todas esas cosas del loto confundido con las gemas. Eran lecturas que me influían en esa época...”.

Cultura Disco, de Los Auténticos Decadentes, tema del álbum Irrompibles

“Viniste a mi, tomaste de mi copa

Me sonreíste así, nadando en tu demencia

No sabía que hacer, te traté de besar

Me pegaste un sopapo, y te pusiste a llorar.

A mi me volvió loco tu forma de ser

Me volvió loco tu forma de ser

Tu egoísmo y tu soledad

Son estrellas en la noche de la mediocridad.

Me volvió loco tu forma de ser

A mi me volvió loco tu forma de ser

Tu egoísmo y tu soledad

Son joyas en el barro de la mediocridad.”-

Sigue el Perro Viejo Serrano su amable soliloquio:

“... se llama “Loco (tu forma de ser)” algo que me parece horrible, quería ponerle “Tu forma de ser” pero cuando fuimos a SADAIC me dicen que no puede haber dos canci ones con el mismo título aunque fueran de diferentes idiomas, debía haber ya 3000 que se llamaran así. Me pregunta el tipo ‘¿Y como es el estribillo?’. Le canto ‘...Loco... tu forma de ser…’. Y quedó así. Con ‘tu forma de ser’ entre paréntesis que era también un estilo muy de esos años, algo entre paréntesis, que igual me pareció siempre espantoso. Para nosotros es Loco, que es horrible”.

“¿Sabés que también? A mi me parece que salvo por la palabra loco la letra es bastante ambigua. No define mucho género, hay mujeres a las que les gusta cantarla también, porque si te fijas bien no especifica mucho masculino o femenino. A los chicos también les gusta, adoro hacer canciones así, que todos quieran cantarlas. Que se hable de algo universal, como el amor, que puede ser de pareja, de padres a hijos, de amigos, adoro eso”.

“Si me acuerdo que grabamos el primer disco con plata que nos prestaron amigos y familiares. No sabíamos nada de eso, así que nos metimos en Panda y grabamos como se nos ocurrió. Pasó que la primer versión de “Loco (tu forma de ser)” la grabé después de haber grabado “El Jorobadito”, un tema difícil que me exigía mucho la garganta, de manera que la primera versión me salió espantosa, con la voz rota. Pero bueno se grabó. Resulta que al año vienen los de Trípoli con la oferta de grabar con la producción de Camilo Iezzi, que era bajista de Los Twist, una banda muy afín a nosotros, con los que compartimos desde shows al amor por los Spaguetti Western. Camilo sabía mucho en el estudio, así que mejoró mucho la versión original sacándole los defectos de la primera”. Así son las cosas ¿viste Bob? A veces es necesario errar una vez para quedar mejor parado para siempre en la segunda oportunidad. Algo muy del Tao”.

nueva canción de Los Auténticos Decadentes junto a Los Palmeras

“Es una de mis dos o tres canciones favoritas, hay gente que se ha casado con esta canción. También pasa que es una canción muy fácil de tocar porque en esa época yo no sabía muchos acordes, entonces tiene siempre la misma vuelta, lo que la hace algo hipnótica y sencilla para versionar. Creo que la mejor versión es la del unplugged. Donde invitamos a Ruben Albarrán de Café Tacuba, que la cantó con esa profesionalidad tan espiritual que tiene. Quedó hermosa.”

“Loco ( Tu forma de ser)” es realmente divina, inalterable, inoxidable.

Emociona siempre. Habré visto a los Decadentes 50 veces, siempre la tocan y siempre me conmueven.

Solo esto para terminar:

LARGA VIDA A LOS DECADENTES, por la salud mental del pueblo.

