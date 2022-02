Juventud y pandemia: más de la mitad de los adolescentes vio afectado su bienestar emocional

El 23% de los adolescentes tuvo COVID-19 y un 22% perdió un familiar cercano a causa de la enfermedad

La pandemia de coronavirus, a poco de cumplirse dos años de la confirmación del primer caso en la Argentina, dejó huellas en todos los sectores de la población y los más jóvenes no fueron la excepción. De esta forma, según una encuesta del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, un 53% de los adolescentes consultados señaló que su bienestar emocional disminuyó.

Las principales causas que indicaron fueron cansancio, mal humor, problemas de concentración, ansiedad, dificultades para dormir, tristeza, miedo y dolores de cabeza.

De acuerdo con los datos, el malestar se incrementa entre quienes atravesaron un contagio de COVID-19, ya sea propio o de sus familiares, en su casa. De hecho, un 23% de las y los adolescentes encuestados tuvo COVID-19 y un 22% perdió un familiar cercano a causa de la enfermedad .

Por otra parte, en relación a un estudio previo realizado en mayo de 2021, la asistencia presencial a clases creció de manera significativa. Si bien no alcanza al total de la muestra, pasó de 15 a 86%. En tanto, un 9% dijo tener clases de manera virtual, un 2% mediante una combinación de ambas modalidades, un 1% no tiene clases y un 2% no asiste.

El 86% de los consultados asiste a clases en forma presencial

También se redujo la proporción de jóvenes que no asiste o no tiene clases. En ese sentido, un 13% declaró no haber podido estar en las clases virtuales, debido a falta de computadora o Internet en el hogar o por a la necesidad de compartir un dispositivo con otros integrantes de la familia.

A su vez, el 80% aseguró que prefiere asistir presencialmente, un 12% se inclina por la virtualidad y un 5% por el sistema mixto (el 3% no contestó). Otro dato que se desprende del estudio es que esta tendencia merma considerablemente de acuerdo al nivel socioeconómico: en los sectores bajos el 85% prefiere la presencialidad, en los medios el 80% y en los altos el 52%.

El 80% de los encuestados prefiere asistir a la escuela

Y de cara al futuro, un 83% de las y los encuestados expresó que quiere seguir estudiando para terminar la escuela, mientras que el 17% restante no desea finalizar el secundario o estudiar una carrera después, o bien aún no tiene una decisión tomada al respecto.

Hay un 17% al que no le interesa terminar el secundario o no tiene una decisión tomada al respecto

Este informe cierra el ciclo de investigaciones que el Observatorio comenzó a desarrollar en 2021, cuando reveló las conclusiones de otros grupos sociales como niños, personas adultas mayores y personal de la salud. En este caso, la encuesta involucró a 789 jóvenes de entre 13 y 17 años en 15 provincias y se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado.

“La participación de la juventud es un enfoque prioritario de Cruz Roja Argentina, tanto en el voluntariado y la dirigencia como en calidad de destinatarias y destinatarios de nuestras acciones. Tras dos años de pandemia, nuestro rol como sociedad es brindarle oportunidades y ayudarla a recuperar el entusiasmo. Que los chicos y las chicas vuelvan a sentir que tienen en sus manos el destino de sus propias vidas”, destacó Diego Tipping, presidente de la organización.

Asimismo, estudios llevados a cabo en otros países ya habían especificado que, a raíz de la pandemia, se multiplicaron los desórdenes alimenticios en los adolescentes, quienes también experimentaron dificultades para dormir.

