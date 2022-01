Trabajó en un restaurante top de Palermo, renunció y abrió su propio local de sushi en el barrio Rodrigo Bueno

Elvis en la puerta de su restaurante, en el barrio Rodrigo Bueno

Cuando Elvis Barrera García comenzó a trabajar de chef en un lujoso -y carísimo- restaurante de Palermo, no imaginaba lo iba a venir después. Durante nueve años conoció cada uno de los rincones de ese exclusivo lugar de sushi y comida fusión, y absorbió todos los secretos. Cómo hacer el picante justo, cuál es el mejor corte de pescado para las piezas de sushi y cuáles para el ceviche, cómo cortar la acidez de un plato, cómo resaltar los aromas…

No fue su única escuela: en su Perú natal ya había aprendido lo que era la buena comida -no por nada tienen probablemente la mejor gastronomía del continente-, y eso combinado con la experiencia laboral y los años de estudio que sumó después lo dejaron preparado para dirigir su propio restaurante exclusivo. Y lo hizo, pero no quiso replicar el segundo de los adjetivos. ¿Para qué hacer algo carísimos si podía hacer algo lujoso e inclusivo?

Juntó algo de plata y estableció su local: Peruvian Nikkei. No lo puso en Palermo sino en su propio barrio, en la Avenida España al 1800, exactamente en la casa 117 de la manzana 4 del barrio Rodrigo Bueno.

“Sinceramente, poner el restaurante en mi barrio fue una locura. No sé qué se me pasó por la cabeza. De hecho, me fue re mal cuando empecé porque no venía nadie: ¿quién va a comer sushi acá me decían? Y tenían razón, pero hoy te digo que valió la pena la apuesta”, dice.

En el 2015 se fue del restaurante donde aprendió todo, volvió a Perú, a su pequeño pueblo, Namballe, y recuperó muchos de los sabores que había perdido, como el plátano verde frito con carne seca macerada. Pensó y pensó, y finalmente tomó coraje y lo hizo: volvió a la Argentina en el 2018 y abrió el local, pero no se llamó Peruvian Nikkei desde el primero momento.

Tiempos palermitanos: una foto de Elvis junto a John Travolta, de la época en que trabajó como empleado de un restaurante top

“Al principio se llamaba El Sabor del Pisco Fusión, hasta que me junté con un amigo especialista en marketing y me recomendó un nombre más corto: ahí lo cambié a Peruvian Nikkei”, recuerda. ¿Por qué en su barrio? Porque sí. Porque era más factible económicamente y porque confiaba en ello.

“Vivo en el barrio, se dio la oportunidad y la tomé. Poner un pequeño emprendimiento donde hacés sushi, comida que se vende en los mejores restaurantes, era raro. En el barrio se venden minutas, milanesas, empanadas, pizzas… Pero eso ya había, y yo quería diferenciarme. Me arriesgué bastante pero valió la pena” , dice, orgulloso.

Con el tiempo la gente lo fue conociendo, tanto dentro del barrio como afuera. Hoy su mayor clientela no son sus vecinos sino porteños que vienen de todas partes de la ciudad para probar su comida.

“Yo estoy al final del barrio, en la parte de la construcción nueva. Entrás por Costanera Sur, y la primera avenida en la entrada al barrio le pegás hasta el final. Es muy tranquilo y seguro, el barrio está más ordenado, más prolijo, así que todos pueden venir. Incluso llegan los turistas”, cuenta. Su local abre de doce del mediodía a diez de la noche.

La especialidad de Elvis es el tratamiento de los pescados: el sushi y el ceviche es de lo que más vende

Además, Elvis hoy se encuentra inscripto en el Registro de la Economía Popular y Social. Participa activamente de talleres organizados por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, y accedió a asistencia financiera por parte de la Subsecretaria de Desarrollo del Potencial Humano para mejorar su emprendimiento a fines de 2021. Tiene un sueño: hacer que su local se convierta en una marca, y esa marca en una franquicia. “Quiero conquistar primero al paladar argentino, pero después salir al mundo, conquistar Estados Unidos, España… Me gustaría mucho poder viajar con mi trabajo”, dice.

-¿Qué dice la gente cuando se va del restaurante?

-Se van muy contentos, y lo más importante es que vuelven. La gente del barrio empieza a poco a probar esta comida, que es distinta, y le gusta. A principio me burlaban, pero el que prueba mi comida y me vuelve a pedir por segunda o tercera vez, quiere decir que le gustó, porque nadie va, pide una o dos veces porque sí, pide porque le gustó la atención, o la comida, algó le gustó.

-¿Cuando llega alguien del barrio que nunca comió tus platos, qué les recomendás?

-Pollo crocante con panko o langostinos con salsa tamarindo. Y la gente a veces me dice: “A mí traeme comida de verdad”. Y una vez que lo prueban se van con la boca cerrada.

El equipo completo de Peruvian Nikkei, con Elvis Barrera a la cabeza

-¿Cuánto sale, por ejemplo, un combo de sushi?

-Un sushi de 10 piezas sale 1100 pesos, pero es un sushi artesanal con productos premium. La gente me lo pide sabe que me tiene que pedir con tres horas de anticipación porque me gusta prepararlo fresco en el momento.

-¿Qué aprendiste de esta gran apuesta que hiciste?

-Que es muy difícil, pero que vale la pena. Siempre tenía en mente algún día emprender algo. Los nueve años que trabajé en el restaurante de Palermo fue una escuela, me anoté todo, recetas, formas de trabajar, todo. Eso me abrió mucho la cabeza. Y un día lo hice. Pero recomiendo al que quiera ponerse un emprendimiento de gastronomía que estudie, porque es complicado, si no sabés, durás unos meses y te vas. Yo sufrí bastante, pero hoy en día gracias a Dios tengo mucha clientela.

