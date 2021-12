Isidro tiene 3 años y necesita un corazón para seguir viviendo

“Hola, soy Isidro, tengo 3 años y soy de Tandil. Hace un mes y medio me diagnosticaron miocarditis, aún no sabemos el origen. Estoy internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires en emergencia nacional, esperando que aparezca un corazoncito que me ayude a seguir viviendo”, inicia el emotivo mensaje que se hizo viral y que acompaña a la foto del pequeño que espera el trasplante que salve su vida.

Continúa: “Tengo muchas ganas de seguir jugando y seguir creciendo como venía haciéndolo hasta hace sólo 2 meses, cuando empecé a sentirme mal. Les pido que difundan mi mensaje para que conozcan mi historia y puedan tomar la decisión que tanto cuesta, pero que ayudaría mucho a nenes como yo. Prometo cuidar ese corazón y amarlo el resto de mi vida”.

Isidro Gastaldi Aladro está internado desde el 27 de noviembre en el hospital del barrio de Almagro y a la espera de esa segunda oportunidad. Si bien su corazón está afectado desde los primeros meses de vida, aún no se sabe qué generó la patología que hoy lo pone en lista de espera.

“Nació completamente sano. En un momento tuvo una arritmia, que creo es normal en los recién nacidos, pero se corrigió y los controles siguientes siempre le dieron bien hasta hace un mes y medio cuando comenzó con los problemas y lo llevaron al hospital”, contó a Infobae Sebastián Aladro, tío del nene.

De inmediato, quedó internado en el hospital de Tandil, de donde la familia es oriunda, y debido a la urgencia de su cuadro, a las tres horas debió ser trasladado a la ciudad de Buenos Aires. “Aunque no hay certeza, los médicos creen que tiene un virus, pero no saben cuál. Por ahora estamos esperando los resultados de un análisis que le realizaron en la saliva y enviaron a un laboratorio de los EE.UU. para saber si se trata de problemas genéticos”, agregó el hombre.

La familia de Isidro, de 3 años, pide un corazón para que el niño pueda seguir viviendo

Respecto a la necesidad del trasplante, señaló que Isidro “viene con muchos tratamientos y su corazón no está respondiendo a ninguno y no puede seguir recibiendo drogas para que su corazón lata porque eso puede descompensar a otros órganos”. Y aseguró que pese a ese cuadro el niño “siempre estuvo muy fuerte mentalmente y bien de ánimos”.

Desde que llegó a Buenos Aires se le está tratando la patología, más allá de no saber a ciencia cierta qué la generó. “En este tiempo, si bien no empeoró desde que ingresó, tampoco mejoró. Su estado siempre fue reservado y crítico”, sostuvo y explicó que permanecerá internado en terapia intensiva hasta que llegue el órgano.

El hermano de la mamá del pequeño añadió que, además de pedir la donación del órgano para Isidro, sus padres quieren “crear un cambio de consciencia respecto de la donación, que en este caso necesita Isidro, pero también apelan a que haya un cambio en el pensamiento de las personas y que ningún nenito tenga que esperar mucho tiempo un órgano. Ese es el mensaje que buscan difundir”.

Los padres lo acompañan todo el tiempo y debieron alquilar un departamento para estar cerca del hospital. “Por ahora pueden costear los gastos porque están recibiendo ayuda económica, pero lo urgente es que llegue el corazoncito para Isidro”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: