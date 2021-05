Video: le robaron el perro y ofrece una recompensa a quien se lo devuelva

Los sujetos descendieron de una camioneta Hilux Gris y se llevaron al perro de adentro de la casa, ubicada en el barrio El Pato en Berazategui.

El video dura apenas un minuto. Érica Etter (34) lo comparte con Infobae entre lágrimas. Es la prueba de que su perro, Mikko, no escapó de la casa: se lo robaron . En la secuencia, que consiguió gracias a las cámaras de un vecino, se ve una camioneta Hilux Gris que frena en la puerta de su domicilio. Segundos después, una mujer desciende del vehículo y se acerca a la entrada, ubicada sobre la calle 626 y Panamericana. Segundos después la misma mujer se agacha, chasquea los dedos, y se mete entre los árboles. Luego regresa al coche, deja la cartera, y vuelve junto al conductor del rodado para concretar su plan.

Por la posición de la cámara, no se ve la forma en que agarran al perro, pero sí se ve a la perfección cómo el hombre sale de atrás de los árboles cargando al can para luego subirse al coche e irse.

El hecho sucedió hoy pasadas las 12 del mediodía en El Pato, una localidad del partido de Berazategui, donde Érica y su marido, Javier Jack (38) están construyendo una casa de fin de semana. Después de notar que su perro, un Pomerania mini negro, no estaba en la casa. “Estoy desesperada”, resume la mujer, que se dedica a la producción de seguros. “Yo tengo a mi hija, Amelie, de dos años y a mi perro, Mikko, de cuatro. Es uno más de la familia ”, agrega.

Mikko tiene cuatro años y es un Pomerania Negro Mini. Lleva un collar negro con detalles en plateado y dorado y una mancha blanca en el pecho. "Lo extrañamos demasiado", dice su dueña, Érica, que ofrece una recompensa económica a quien se lo devuelva

“Hoy a la mañana nos despertamos y le abrí la puerta a Mikko para que vaya a hacer sus necesidades al parque. Como la casa tiene un terreno de cinco mil metros cuadrados, aprovecho para dejar que corra y juegue libremente porque está todo alambrado”, explica la mujer que, para el mediodía, esperaba la visita de una pareja amiga. Por lo general, cuenta Érica, cuando reciben visitas Mikko corre y ladra hacia la entrada para darles la bienvenida. Sin embargo eso hoy no sucedió.

La ausencia del animal encendió las primeras alarmas de Érica.

“Empecé a llamarlo y me dí cuenta de que no estaba. Recorrí toda la casa, fui al terreno del vecino y tampoco”, detalla la dueña de Mikko a este medio. Según Érica, el perro no va solo a ningún lado y siempre sale a pasear con la correa.

Tras consultar con otros vecinos, uno le comentó que hoy al mediodía había visto una camioneta gris en una “actitud sospechosa” en la puerta de su domicilio. Al revisar las cámaras se dieron cuenta de que dos personas de ese vehículo se habían llevado al animal de adentro de la casa .

La camioneta Hilux Gris frenó en la puerta del domicilio de Érica ubicada sobre la calle 626 y Panamericana en el barrio El Pato en Berazategui

Aunque todavía no hizo una denuncia formal, Érica planea hacerlo. De momento los videos que le aportó su vecino no le permiten vislumbrar la patente de la camioneta, pero está segura de que pronto va a poder hacerlo. “Ya me ofrecieron más cámaras. Además, la policía del barrio ya está avisada. Todos mis amigos y conocidos nos están ayudando a buscar a Mikko”, dice con la voz entrecortada.

Mientras tanto, Érica y su familia ofrecen una recompensa económica por Mikko. En el flyer que circula por cadenas de WhatsApp da algunas descripciones de su perro: es negro, raza ponerania mini y tiene una manchita blanca en el pecho deja su número de teléfono: 11-6156-9124.

SEGUIR LEYENDO: