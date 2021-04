Tren Sarmiento: debieron aislar a 64 conductores y el servicio funciona con demoras

El tren Sarmiento funciona con demoras, pero habilitaron micros para garantizar el regreso a casa

La línea del ferrocarril Sarmiento funciona desde este mediodía con demoras debido a la aplicación del protocolo COVID-19 en un grupo de 64 conductores por estar contagiados de coronavirus o por ser contactos estrechos de positivos.

Así lo informó en un comunicado la empresa Trenes Argentinos, que dispuso que durante la hora pico de la tarde se habiliten ómnibus para paliar la situación y garantizar la movilidad de las personas que utilizan el sistema ferroviario para trasladarse hacia sus puestos de trabajo o regresar a sus domicilios. Los micros partirán desde la cabecera de Once hacia las estaciones Morón, Merlo y Moreno, en la zona oeste del conurbano bonaerense.

”Trenes Argentinos se encuentra trabajando para readecuar el cronograma de servicios con el objetivo de minimizar las consecuencias” , aseguró la empresa. Por otra parte, recordó que “continúa apelando a la responsabilidad individual de cada uno de los usuarios y usuarias para evitar las aglomeraciones en el transporte público debido al distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) que se encuentra vigente en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

Desde el comienzo de la pandemia, Trenes Argentinos -organismo dependiente del Ministerio de Transporte-, cuenta con un protocolo que se activa ante la presencia de un caso sospechoso de coronavirus, tal como sucedió este jueves. Desde la empresa aseguraron que “esta medida busca preservar la salud de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, y de las personas que utilizan los ferrocarriles”.

Asimismo, aclararon que quienes necesiten mas información o tengan alguna consulta sobre las modificaciones y demoras del día pueden comunicarse con el 0800-222-TREN (8736) o ingresar en la web de Trenes Argentinos.

El anuncio de la empresa en las redes sociales

El viernes 16 de abril, el día en el que entraron en vigencia las últimas restricciones, Infobae llevó a cabo un relevamiento sobre cómo se viaja en los trenes y colectivos del AMBA durante la segunda ola de coronavirus.

A pesar de las medidas impuestas por el gobierno nacional, ese día se detectó que los trenes circulaban llenos y en las horas pico resultó una lotería tomar un colectivo. Por otra parte, pese a la presencia de decenas de agentes de la Policía Federal, por ejemplo en la estación de Constitución, se controló poco si los usuarios tenían los permisos correspondientes como trabajadores esenciales.

“Es mucha pérdida de tiempo”, confesó un agente de las fuerzas federales. “Si cotejamos todos los permisos con los documentos cuando llegan dos trenes al mismo tiempo, el amontonamiento en la estación es peor”, agregó el uniformado.

“¿Cómo le digo a alguien que viene a hacer una changa a Capital, que se tomó un colectivo y el tren, que se vuelva a su casa? Viajó tres horas, trabaja en negro, si no viene no come ni él ni su familia. Es difícil mandarlo de vuelta porque no está habilitado”, admitió por su lado un empleado de Trenes Argentinos que pidió mantenerse en el anonimato.

Voceros de la empresa en tanto, reconocieron que la hora pico de la tarde “puede llegar a ser un lío, si los que salían a la noche de trabajar adelantan el horario del regreso a su casa por la prohibición de circular en el AMBA desde las 20″. “Vamos a ver qué pasa a partir de esta tarde, por ahora no tenemos orden de cambiar los diagramas de los trenes”, agregaron por ese entonces.

