Eleonora Cunto, jefa de terapia intensiva del Hospital Muñiz: “Los internados por coronavirus no han sido vacunados”

El Hospital Muñiz cuenta con 54 camas de terapia intensiva y, según la doctora Cunto, "están casi todas ocupadas"

Argentina se encuentra atravesando la segunda ola de COVID-19 entre la angustia por el creciente número de contagios y la esperanza por la llegada de las vacunas. En ese contexto, la jefa de Terapia Intensiva del Hospital Muñiz, Eleonora Cunto, afirmó que “los internados por coronavirus no han sido vacunados”, remarcando así la importancia de inmunizar a la población para que los infectados no cursen un cuadro grave de la enfermedad.

“ El Hospital Muñiz cuenta con 54 camas de terapia intensiva, que es un número importante, no todos tienen tanta cantidad acá en Argentina, y están casi todas ocupadas. Yo tengo muchos años de experiencia en terapia intensiva y es la primera vez que ocurre . El año pasado tuvimos un porcentaje que oscilaba entre el 75 y el 85% de ocupación”, comenzó contextualizando la doctora, en diálogo con María Laura Santillán en CNN Radio.

“Hay un promedio de 57 años. En general son personas de entre 50 y 60 años”, aseguró Cunto acerca de la edad de quienes debieron ser internados en terapia intensiva. En ese momento, la periodista indagó sobre si esas personas habían sido vacunadas, a lo que la médica respondió: “No, claro, la mayoría no la tiene. Si bien no es el ideal la cantidad de personas vacunadas, se ha vacunado al 10% de la población, que no es poco. Uno como intensivista no hace esa pregunta cuando debe atender rápido, pero posteriormente interrogamos y no han sido vacunados”.

Consultada por las medidas restrictivas, Cunto dijo que coincide “totalmente con los asesores médicos” a los que consulta el presidente Alberto Fernández y que incluso las medidas podrían haber sido más estrictas: “Lamento tener que decir esto, pero tal vez es prueba y error. Haber cerrado a la sociedad durante 15 días no estaba mal, para ver si no disminuía la cantidad de casos. Son muchos casos 30.000 por día. Es tremendo y lo peor es que repercute en el sistema de salud”.

“Sin otra medida no se va a poder parar. Necesitamos las dos cosas, una es el distanciamiento y la otra es la vacunación. Mientras van llegando las vacunas, que no vienen todas las que uno desea, usemos el barbijo, mantengamos el distanciamiento, no hagamos fiestas”, agregó.

Según el Monitor Público de Vacunación, a la Argentina llegaron 8.932.600 dosis (REUTERS/Agustin Marcarian)

Según el reporte epidemiológico de este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se habían registrado 291 muertes y 25.932 nuevos contagios de coronavirus. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.769.552 y las víctimas fatales son 60.083.

Asimismo, en esa última jornada se realizaron 101.313 testeos con un 25,6% de positividad. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 10.421.935 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registan 284.794 casos positivos activos en todo el país y 2.424.675 recuperados.

De acuerdo a ese mismo parte epidemiológico, en Argentina hay 4.492 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 65,5% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 75,4%.

Por otra parte, en cuanto a la llegada de vacunas, hoy se supo que habrá en los próximos días tres vuelos a Beijing, la capital de la República Popular China, para traer un millón de dosis de Sinopharm. El Gobierno nacional, por recomendación del Ministerio de Salud, determinó que todas estas vacunas se destinarán a la aplicación de la segunda dosis a quienes recibieron la primera aplicación, entre ellos 500.000 docentes de todo el país.

SEGUIR LEYENDO