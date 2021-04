Greta Thunberg: “Además de ser activista climática, soy feminista”

Swedish climate change activist Greta Thunberg attends a rally Fridays for Future as part of "Global Day of Climate Action in Stockholm, Sweden March 19, 2021. REUTERS/Ilze Filks

“Además de ser activista climática, soy feminista. Y una de las cosas que aprendí en todo este tiempo es que los jóvenes, todos juntos tenemos más potencial y podemos lograr más cosas”. Estas fueron apenas dos definiciones que la joven sueca Greta Thunberg brindó a un programa radial argentino.

La activista que cada viernes sigue manifestándose con sus paros escolares, durante la pandemia usa sus redes sociales para pedir acción climática a los líderes de los países firmantes del Acuerdo de París que pretende frenar el calentamiento global promedio en 1.5ºC. Y sus reclamos son constantes. En el diálogo que mantuvo con los jóvenes argentinos Nicole Becker y Bruno Rodríguez habló de todo: el desigual debate Norte-Sur, la nueva administración de los Estados Unidos, el rol de la juventud y hasta del papa Francisco y de Eva Perón.

“Siempre tuve ganas de conocer América latina -la joven activista iba a viajar en 2019 cuando la cumbre de cambio climático iba a realizarse en Chile, pero por los incidentes en ese país se realizó en España-. La asimetría entre los países es el corazón de la crisis climática. No podemos resolver la crisis climática sin tomar esto en cuenta. No deberíamos poner el foco en el pasado sino en el futuro, pero esto es imposible, hay que tener en cuenta la historia de los países que se aprovecharon de otros. Eso es lo que va a ayudar a lograr la transición justa. ¿Cómo podemos cumplir con el Acuerdo de París si solo lo hacemos a la manera del norte global? No tiene sentido... no sólo no está bien sino que sería imposible”, aseguró la joven sueca.

El diálogo ocurrió durante la entrevista en el programa “Permitido pisar el pasto” en FutuRock, que los jóvenes argentinos conducen junto a Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. “Tengo un conocimiento general de la Argentina. El Papa, Evita Perón, las pampas y los hermosos paisajes es lo primero que se nos viene a la cabeza en Suecia cuando pensamos en Argentina. Conozco a Evita, es una figura muy importante en Suecia”, dijo Greta y agregó: “Realmente aprecio que el Papa Francisco hable del cambio climático. Su mensaje es muy poderoso y en el movimiento climático lo apreciamos.”

Al referirse a las negociaciones internacionales sobre la lucha contra el cambio climático, la joven consideró que están “atascadas”: “Si tuviera que elegir un emoji para hablar sobre la crisis climática, cambiaría todos los días. Un día podría elegir un emoji de risa porque es realmente gracioso ver algunas declaraciones que se hacen; otro día usaría un emoji de llanto y otro día, uno de frustración. Es un tema muy complejo y que abarca muchos aspectos, pero la verdad es que estamos estancados porque nada está pasando en la lucha climática ahora”.

Greta también se refirió a la nueva administración encabezada por Joe Biden, en los Estados Unidos. Desde que asumió en enero, el nuevo presidente volvió a incluir al país en el Acuerdo de París y firmó varios decretos que apuntan a recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo Barack Obama en la lucha contra el cambio climático. “Por lo poco que pudimos ver podemos decir que hay una diferencia comparada con la administración anterior. Sin embargo, si ves el plan de Biden te das cuenta que no está en línea con el Acuerdo de París, con lo que la ciencia dice que hay que hacer, no es mi opinión, es un hecho”, sostuvo. Y recomendó: “No nos relajemos porque Biden es un presidente nuevo, sigamos presionando aún más”.

Durante la campaña presidencial estadounidense, la joven sueca se manifestó públicamente en favor de Biden. “Hay que recordar que Biden ha asegurado que no tiene intención de paralizar las operaciones de ‘fracking’ -una técnica de extracción de hidrocarburos sometida a restricciones durante el mandato de Barack Obama, y posteriormente levantadas por Trump- en Estados Unidos. Sé que, desde la perspectiva del clima, está muy lejos de ser suficiente y muchos de vosotros habéis respaldado a otros candidatos, pero, maldita sea, hay que organizarse para que todo el mundo vote a Biden”, manifestó.

Respecto del fracking también se manifestó hace un par de años acerca de Vaca Muerta, en Argentina: “El fracking es una completa locura. Si queremos salvar las condiciones de vida para las generaciones futuras del clima y evitar una reacción en cadena irreversible fuera del control humano, entonces los combustibles fósiles deben permanecer en el subsuelo”.

En ese contexto Greta reiteró su opinión respecto del rol que la juventud debería tener en este reclamo: “La gente está escuchando, entonces tenemos que seguir y repetir el mismo mensaje, no tenemos otra opción. Esto es sobre nuestro futuro, una cuestión de vida para muchas personas, tenemos que mantenernos unidos, y no tener miedo de alzar nuestra voz. Tenemos que animarnos a ser diferentes”.

Para los jóvenes argentinos el mensaje fue directo: “Rompan el status quo y piensen diferente, como jóvenes tenemos un gran poder en hacer esto, si miran en la historia todos los grandes movimientos son liderados por jóvenes, aunque se desestima nuestro poder.”

Greta Thunberg también aseguró que “sería muy útil que la depredación ambiental sea considerada un delito en todo el mundo”. Esta respuesta llegó cuando los conductores del programa preguntaron sobre algunas actividades económicas que alteran los ecosistemas y terminan por destruirlos. “El reconocimiento del ecocidio, como un crimen internacional, tendría un gran impacto y sería muy útil”, indicó.

