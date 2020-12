Euardo Eurnekian y el embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent

El presidente de la Corporación América, Eduardo Eurnekian, fue distinguido con la prestigiosa Orden del Imperio Británico (OBE) “por sus servicios a las relaciones entre el Reino Unido y la Argentina”. En un acto en la embajada británica en Buenos Aires del que participó el representante diplomático del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, Eurnekian recibió la máxima condecoración que otorga la reina Isabel II a los ciudadanos no británicos.

La Orden del Imperio Británico (OBE), una orden de caballería fundada por el rey Jorge V a comienzos del siglo XX, es una distinción que otorga la corona inglesa dos o tres veces por año. Está compuesta por cinco clases y puede ser recibida por militares y civiles. El ejemplo más conocido de esta distinción es la condecoración como caballero o dama (Sir o Dame, en inglés), honor del que solo pueden participar ciudadanos británicos.

El tuit oficial de la Embajada británica

Para quienes no vivan en el Reino Unido o en una nación del Commonwealth existe la Orden del Imperio Británico (OBE), la máxima distinción que la corona le puede otorgar a un ciudadano no británico. Una persona también puede ser nombrada Member of the British Empire (Miembro del Imperio Británico, MBE por sus siglas en inglés) o recibir la British Empire Medal (Medalla del Imperio Británico, BEM por sus siglas en inglés).

Vista de las tumbas en el cementerio malvinense de Darwin (Foto: EFE)

La condecoración que recibió Eurnekian fue fruto de su trabajo y colaboración alrededor del proyecto humanitario de identificación de soldados argentinos que fallecieron en la Guerra de Malvinas. Hasta el momento, ya fueron identificados 115 soldados, dando respuesta a numerosas familias que ansiaban conocer el lugar de descanso exacto de sus seres queridos.

Impulsado y apoyado por Eurnekian, el Plan Proyecto Humanitario fue firmado en 2017 entre los gobiernos de Argentina, el Reino Unido y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con el objetivo de identificar 122 de las 230 tumbas que hay en el cementerio, que permanecían sin nombre desde 1982.

Con la identificación número 115, restan siete casos de tumbas con la leyenda “Soldado argentino solo conocido por Dios”, pero el Gobierno de Alberto Fernández firmó un acuerdo con Gran Bretaña para continuar con esa tarea. Ahora, se inició una segunda fase de identificación para dar respuestas a las familias de los soldados que descansan en la tumba C1 10.

Uno de los viajes que Eurnekian costeó para que familiares pudieran despedirse de los soldados caídos que finalmente fueron identificados

Pero además de ser clave en ese proceso, en 2004, el presidente de Corporación América, costeó y facilitó una remodelación del cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, que había sido construido con la supervisión de la Commonwealth War Comission después de que el coronel británico Geoffrey Cardozo recogiera de los campos de batalla los cuerpos de los soldados argentinos. Además, erigió un cenotafio con los 649 nombres de los héroes caídos durante la guerra.

El constructor fue Hermenegildo Ocampo Chaparro, quien trabaja con Eurnekian desde hace más de tres décadas. Quince años atrás, en silencio, Eurnekian ya estaba cerca de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur cuando lo llamó el entonces embajador británico en Argentina, Robin Christoper. En esa conversación, el inglés le dijo: “Estuvimos con familiares de los caídos, y nos dijeron que hace veinte años que los distintos gobiernos les prometen hacer un monumento en Malvinas…, pero no pasó nada. Y el gobierno actual les dijo que “en este momento no es prioridad hacer este cenotafio”.

Integrantes de la Cruz Roja en pleno trabajo en el cementerio de Darwin

Su compromiso no terminó allí, desde entonces es padrino de la Comisión de Familiares de Malvinas, asume el costo del mantenimiento de Darwin, y se hizo cargo del viaje a las islas el día que se pusieron las primeras 90 placas de los soldados identificados. También financió el traslado del cuerpo del capitán Luis Castagnari, el 5 de diciembre desde las islas a Río Cuarto, Córdoba, cuando supo que antes de partir a la guerra le había pedido a su esposa Cristina Scavarda un solo deseo: si le tocaba morir por la Patria deseaba ser enterrado en su ciudad junto a su pequeño hijo Gustavito, muerto de cáncer a los tres años.

En diciembre de 2018, Eurnekian viajó a Malvinas con una sola idea: agradecer por el apoyo brindado a los familiares de los soldados caídos en la guerra de 1982 que viajaron para honrar a sus seres queridos identificados en el marco del Plan Proyecto Humanitario.

En diciembre de 2018 Eurnekian viajó a Malvinas

Durante su viaje, Eduardo Eurnekian entregó dos placas conmemorativas con la leyenda: “OUR GRATITUDE FOR HELPING THE FAMILIES OF OUR FALLEN HEROES FINDING THEIR PEACE” (“Nuestra gratitud por ayudar a las familias de nuestros héroes caídos a que encontrasen su paz”). Una fue para el gobernador de Malvinas, Nigel Philipps y la otra para Roger Spink, miembro de la Asamblea Legislativa de las Islas, quien viajó a Ginebra cuando el Plan Proyecto Humanitario fue reconocido como “caso testigo” de acercamiento y reconciliación entre Argentina y Gran Bretaña.

La distinción que recibió Eurnekian ya fue otorgada a otros argentinos ilustres, como el escritor Jorge Luis Borges, el escritor y periodista Andrew Graham-Yoll, o el director y realizador Patricio Orozco, uno de los principales expertos en la obra de William Shakespeare en el mundo.

En tanto, algunas de las personas reconocidas con la Orden del Imperio Británico son los actores Patrick Stewart, Christopher Lee, Catherine Zeta-Jones o Emma Thompson; el creador de la World Wide Web, la base de la internet como se conoce hoy, Tim Berners-Lee; los científicos Stephen Hawking, Alan Turing, o David Attenborough; los deportistas y personas relacionadas al deporte Sebastian Coe, Bobby Charlton, Alex Ferguson, Andy Murray, Lewis Hamilton; y escritores como JRR Tolkien, JK Rowling y Jorge Luis Borges.

