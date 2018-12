Poco antes de finalizar la comida, Eduardo Eurnekian entregó dos placas conmemorativas con el logo de AA2000 y la leyenda: "OUR GRATITUDE FOR HELPING THE FAMILIES OF OUR FALLEN HEROES FINDING THEIR PEACE" ("Nuestra gratitud por ayudar a las familias de nuestros héroes caídos a que encontrasen su paz"). Una fue para el gobernador Philipps y la otra para Roger Spink.