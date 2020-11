Habló uno de los tres empleados que se fotografiaron junto al féretro de Diego Maradona: “Pido perdón a todos”

La segunda foto que se viralizó incluyó a Claudio y a su hijo, ahora ex empleados de la casa funeraria donde prepararon el cuerpo de Maradona (Foto: Gustavo Gavotti)

Uno de los tres empleados de la funeraria en la que prepararon el cuerpo de Diego Maradona y que fueron despedidos ayer tras viralizarse dos fotos con el féretro del astro, salió a defenderse y pidió disculpas: “No la sacaron de mi teléfono, no sabía que se iba a viralizar”.

Claudio y su hijo aparecieron junto al féretro de Maradona. La foto se difundió rápidamente. También el repudio por tan miserable actitud. Luego del escándalo que se generó, y de que la funeraria comunicara que los tres habían sido despedidos, Claudio rompió el silencio en un programa de radio.

En diálogo con Radio 10, Claudio elaboró una leve defensa y le pidió disculpas a la familia Maradona. “ Estábamos acomodándolo antes de llevarlo y me dicen ‘¡flaco!’, y mi hijo –como todo pibe– levantó el pulgar, y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás hice esto. Estuve con Maradona cerca en vida. No lo hice en vida sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido ”.

“Sé que mucha gente se ha ofendido, que lo han tomado mal, sé que molestó. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos a los féretros o a los fallecidos. No fue mi intención”, agregó.

La primera foto que se viralizó es la de Diego Molina, que posa junta al cuerpo de Diego

Claudio argumentó que la imagen que se viralizó no fue sacada con su celular, y que ni él ni su hijo posaron de manera intencional. “ No fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro. Eso es lo peor de todo. Jamás pensé que lo iban a subir, pasar a un grupo o viralizarlo. Por eso pido disculpas a la familia Maradona ”, señaló.

Al ser consultado sobre qué estaba pensando cuando le sacaron la foto, Claudio aseguró que lo tomaron por sorpresa. “En ese momento... eran los nervios de que quede bien Maradona, porque se lo llevaban a la Casa Rosada y lo iban a ver Dalma, Yanina, Claudia y los más íntimos. Si ven la foto –yo soy el de anteojos-, justo levanté la cabeza porque me dijeron ‘¡flaco!’, y mi hijo levantó el pulgar, nada más. Fue algo instantáneo. Lo que más quería era dejar un ídolo en condiciones para que la familia se pueda despedir”, explicó.

El hombre reveló que desde que se viralizaron las imágenes, no para de recibir amenazas telefónicas. “Nos dicen que nos van a matar, que nos van a romper la camioneta, que mis hijos...” , denunció.

Claudio y su hijo, junto a Diego Molina, son los empleados que posaron junto al féretro de Maradona antes de ser trasladado en el coche fúnebre desde la casa de sepelios hasta la Casa de Gobierno donde fue velado.

El tuit de Morla

