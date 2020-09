El desesperado pedido de una madre: su hija de 12 años tiene cáncer y puede perder una pierna si no le consiguen la prótesis que necesita

Clara tiene 12 años y le diagnosticaron cáncer en mayo pasado

A fines de febrero, Clara Leguizamón, de 12 años, se empezó a quejar por molestias en su pierna izquierda. Decía que no podía flexionar la rodilla, que tenía la zona como entumecida. Su madre, Mayten, pensó en ese momento que podía tratarse de algo relacionado al uso de los patines. “No tenía colorado ni tampoco hinchado”, contó la mujer. Como las molestias continuaron en los días siguientes, durante la primera semana de marzo decidió llevar a su hija al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Les dieron un turno recién para 8 de abril, “en plena cuarentena, cuando todo el mundo decía que no vayan a los hospitales”.

Sin embargo, antes de esa fecha las molestias en la pierna de Clara se fueron agudizando. “Le costaba dormir a la noche, no encontraba una posición cómoda, así que fuimos a un centro de salud cercano a donde vivimos, en Luis Guillón”. Allí, el médico que las atendió les dijo que la nena “tenía algo en el hueso” y que debía verse de manera “urgente” con médicos oncólogos. Sin perder tiempo, Mayten llevó a su hija al Hospital Garrahan ese mismo día. “Le hicieron laboratorio, radiografía de tórax, una biopsia, resonancia magnética, una centellografía, un montón de estudios”, relató la madre en diálogo con Infobae. Los resultados estuvieron para el 29 de mayo: le diagnosticaron un tumor maligno en la tibia de la pierna izquierda.

El tipo de cáncer que afecta a Clara se llama osteosarcoma. Este es el más frecuente de los sarcomas óseos, aquellos que se originan primariamente en las células óseas y que por lo general, se presentan en niños entre 10 y 14 años y en muy pocos casos en adultos mayores de 40 años, afectando mayormente a los huesos largos en crecimiento (fémur, tibia, húmero).

Según el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), en Argentina, en un año, entre 1.300 y 1.400 niños son diagnosticados con cáncer, y un 4,7% de estos pacientes pediátricos padecen tumores óseos. El osteosarcoma es una enfermedad altamente agresiva, una quinta parte de los pacientes presenta metástasis pulmonares detectables al momento del diagnóstico. Su forma de presentación clínica más común es: dolor, hinchazón y fracturas. El tratamiento usualmente implica la resección quirúrgica (extirpación) del tumor con la combinación de quimioterapia antes y después de la cirugía para prevenir que el cáncer reaparezca, y para reducir la probabilidad de metástasis.

La nena corre riesgo de presentar metástasis pulmonar

Actualmente, Clara se tiene que manejar en silla de ruedas. Por su condición no puede poner peso y apoyar la pierna. De hacerlo sería muy riesgoso y se expondría a una fractura. Desde el 3 de junio que le realizan quimioterapia y hoy en día ya debería estar operada. Para el 6 de agosto le iban a practicar una resección de la tibia, colocándole una prótesis y dos placas de hierro especiales. Sin embargo, la intervención ya se pospuso cuatro veces por no contar con esos elementos que necesita. Mientras, la enfermedad avanza y los riesgos de metástasis pulmonar y posible amputación se incrementan.

Las tratativas para conseguir los materiales quirúrgicos están a cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Desesperada por la demora, la madre de la nena decidió presentar a mediados de agosto un recurso de amparo ante la Justicia para acelerar los tiempos.

En la resolución del Tribunal Criminal Nº 1 de Lomas de Zamora, el 15 de agosto, el juez Fernando Bueno consideró que “resulta palmaria la demora del accionar burocrático de la demandada, potenciando la gravedad en la salud de la menor, con posibles consecuencia irreversibles y hasta riesgo de vida”. Por tal motivo, dio lugar al pedido de Mayten. “Pero hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta”, contó la madre.

La mujer aseguró que las autoridades sanitarias “abrieron la licitación por segunda vez y le pidieron a los proveedores que vuelvan a presentar los presupuestos, cuando ya lo habían hecho anteriormente”. Esto supone que el proceso se demore todavía más. Por tal motivo, volvió a recurrir a la Justicia. “Ayer hicimos una denuncia y el juez mandó una intimación por cinco días, antes de empezar a aplicar sanciones”.

Y también realizó un video a través del cual difundió el caso: “Recurrimos a este video porque ya no tenemos más tiempo y necesitamos que el Ministerio de Salud de la provincia cumpla con la orden del juez. Estamos esperando desde el 18 de agosto que compre los materiales y aún no lo ha hecho. Lo que estamos pidiendo es que cumplan con la ley para que Clara pueda ser operada. Los médicos siguen esperando para tener el material y la enfermedad avanza. Mi hija tiene cuatro manchas en un pulmón, que no es metástasis. Pero si seguimos esperando eso es muy posible".

Seguí leyendo:

Tiene 3 años, nació con una malformación y su familia recibió una inesperada donación que cambiará su vida por completo