El Gobierno porteño volverá a labrar desde mañana infracciones por mal estacionamiento

El Gobierno porteño anunció que a partir de este jueves comenzará a labrar infracciones a los automóviles que se encuentren estacionados en lugares prohibidos. Si bien la aclaración puede sonar extraña -por lo obvia-, se explica por el “relajamiento” de los conductores durante la pandemia de coronavirus.

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que, en el marco de la emergencia sanitaria, en los últimos meses se tomaron distintas medidas cuyo objetivo era facilitar los traslados en vehículos particulares. Para eso, aumentaron un 21% la oferta de estacionamiento en la vía pública.

Por ejemplo, se habilitó el estacionamiento en calles y avenidas donde antes de la pandemia estaba prohibido hacerlo (días hábiles de 7 a 21) y se liberaron los espacios antes destinados al estacionamiento medido (parking).

Sin embargo, incluso durante la pandemia se mantuvo la prohibición de estacionar en algunos sectores: rampas, ochavas, cocheras, lugares para discapacitados, zonas de descarga, etc. Según explicaron a Infobae fuentes de Transporte, durante los primeros meses este tipo de faltas fueron en cierta medida pasadas por alto debido a que ante la baja circulación no generaban mayores inconvenientes.

Pero ahora la flexibilización del aislamiento y el consecuente aumento de la circulación vehicular obligan volver a ordenar las calles. “Esto es necesario para garantizar la circulación y la seguridad vial (para que los colectivos maniobren en forma segura o los camiones puedan realizar la operación de carga y descarga sin afectar la fluidez del tránsito colocándose en doble fila, por ejemplo)”, explicaron fuentes oficiales.

Entonces, el estacionamiento libre seguirá vigente en los lugares habilitados por la pandemia (días hábiles de 7 a 21) y por el momento no está previsto que regrese el estacionamiento medido. En cambio, desde este jueves serán multados quienes estacionen en los lugares que siempre estuvieron prohibidos (paradas de colectivos, ciclovías, etc.).

Para facilitar las “transición”, los agentes de tránsito hicieron durante las últimas dos semanas tareas de concientización con stickers de advertencia a quienes ocupaban lugares indebidos.

Las multas que se impondrán a partir del 10 de septiembre tendrán estos valores:

-Estacionamiento o detención prohibida: $2.140 (100 UF).

-Lugares reservados para servicios de emergencia, paradas de transporte público, entradas de vehículos, ciclovías, carriles exclusivos, corredores de Metrobus, y zona de Macro y Microcentro: $4.280 (200 UF).

-Lugares reservados para vehículos de personas con necesidades especiales o rampas para personas con movilidad reducida: $6.420 (300 UF).

Algunos de los lugares donde se labrarán infracciones por mal estacionamiento:

Avenida 9 de Julio: prohibido estacionar del lado derecho e izquierdo las 24 horas.

Reconquista: prohibido estacionar las 24 horas de ambos lados.

Avenida Leandro N. Alem: prohibido estacionar las 24 horas de ambos lados.

Montevideo: prohibido estacionar las 24 horas de ambos lados.

Rampas, veredas, ochavas, paradas de colectivos, garajes: prohibido las 24 horas.

Cómo discutir una multa antes los tribunales de faltas

Para desconocer una multa, un conductor en la ciudad de Buenos Aires deberá hacer su descargo ante un controlador de faltas, que debido a la pandemia hoy funcionan de manera online a través del chat del sitio web del gobierno porteño o por WhatsApp.

Tal como explica Gonzalo Iezzi, del estudio Iezzi & Varone, las multas más comunes son por exceso de velocidad o por mal estacionamiento. Estas pueden ser impugnadas tanto por cuestiones de forma como de fondo. El primer caso incluye las infracciones que están mal hechas o no cumplen con todos los requisitos. Por ejemplo, cuando en una multa por mal estacionamiento figura únicamente el cruce de dos calles. “Tiene que tener el número de puerta especificado, porque si no tiene el número uno no puede acreditar que efectivamente estaba permitido estacionar, no se puede defender. El cruce de dos calles sería algo demasiado amplio”, explicó Iezzi.

Las impugnaciones de fondo plantean la invalidez de la multa. Por ejemplo, si puedo demostrar que efectivamente estaba estacionado en un lugar permitido o que excedí la velocidad máxima porque estaba yendo a un hospital por una emergencia.

Según detalló el especialista, cuando un conductor hace un descargo pierde el beneficio del pago voluntario, que implica una reducción del 50% del monto. Por lo tanto, si las multas están bien labradas lo recomendable es pagarlas para aprovechar el beneficio y así evitar el riesgo de pagar el doble.

