Fotógrafa de mascotas: su perro murió y lo homenajea todos los días con su trabajo

“Mi perro me miraba, con esos ojos más puros que los míos, perdía el tiempo pero me miraba, con la mirada que me reservó, toda su dulce, su peluda vida, su silenciosa vida, cerca de mí, sin molestarme nunca, ni pedirme nada”, así describió a su mascota el poeta chileno Pablo Neruda en su obra “Jardines de invierno».

Esa mirada sincera y auténtica que traspasa la lente del obturador es la que Belen Petrel (34, cordobesa), intenta captar en cada una de las sesiones fotográficas que realiza con dueños y sus mascotas, una idea que surgió del dolor, de la pérdida de su querido labrador negro Zeus, algo que, con el tiempo, más tarde pudo resignificar.

“Zeus tuvo una larga vida de 14 años, en la que compartimos todo. Era sensible, inteligente y siempre estaba de buen humor, moviendo la cola”, lo recuerda Belén con Infobae. Pero en todo ese tiempo compartido jamás tuvieron un retrato juntos. “Si me sacaba selfies o fotos al pasar que nunca salían nítidas o reflejando la mirada inigualable de Zeus, entonces pensé que podría regalarle eso a otros dueños de mascotas”, dice.

Belén es fotógrafa profesional desde 2014. Sin embargo, mucho antes de encontrar su verdadera pasión hizo un camino bastante versátil. “Terminé el colegio secundario y me anoté en la carrera de abogacía, y al año me di cuenta que no era para mí. Me incliné por estudiar para ser Corredora y Martillera pública pensando que era lo que me iba a dar felicidad, ejercicio, y tuve clientes. Pero tampoco era mi camino”.

En una intensa búsqueda se encontró con la carrera completa de fotografía. “Ingresé en la Universidad de Córdoba me formé en tres años, invertí en un equipo y conseguí trabajo en un estudio. Aprendí a retratar, hacer campañas publicitarias y books, entre otras especializaciones”.

En paralelo fue contratada por una empresa de salud, con un horario convencional de 8 a 19 hs. “Me cansé de regalarle mi tiempo a otros, y pensé que podría dedicarle esas horas a algo propio”.

Primero empezó con un negocio de carteras de cuero, luego retomó los retratos personales para recién nacidos con sus padres. “Ahí desarrollé la paciencia. Además de la autonomía, todo lo que hacía dependía de mí: conseguir clientes, fijar los turnos, retratarlos y hacer la entrega”.

La partida de Zeus, su entrañable labrador negro, la invadió de tristeza, pero la impulsó a ir por su sueño. " “Murió en mayo de 2019, y en junio renté el estudio para retratar mascotas con sus dueños. Siempre amé a los animales y quise estar en contacto permanente”.

Belén ahora es dueña de Lucky, una perra Golden Retriever

Así, con la compra de equipos especiales y el alquiler de una amplia oficina, se lanzó. “Invertí lo que no tenía, no obstante me arriesgué. Sabía que está innovando con un servicio que no había en Córdoba, me podía ir bien o mal... pero lo tenía que hacer”.

Juma, Iggor, Firulais y Aquiles son algunas de las 56 mascotas que ya pasaron por la lente de la cámara de Belén Pretel. Además, hizo un curso de adiestramiento animal para saber trabajar con responsabilidad.

Para honrar a Zeus, el logo de Dog Home -su emprendimiento- es un labrador negro con pañuelo. “Está presente conmigo siempre, hay una energía especial”.

Las sesiones son de hasta dos mascotas a la vez

Así fue como empezó a recibir a sus primeros clientes. La dinámica es siempre la misma, una hora de disfrute para ambos. “Les preparo el lugar, dejó que los perros entren, olfateen, recorran y descubran el ambiente. Una vez que están cómodos los acomodo para lograr las fotos. No hay mucha ciencia”, aclara. “Siempre hago lo mismo, me focalizo en los ojos del animal para lograr captar la esencia de cada uno”.

Dueños y mascotas salen felices del estudio. “Tengo clientes que vuelven todos los años, es una manera de perpetuar esa fidelidad mutua”.

En tiempos previos a la pandemia, Belén, viajaba seguido a Buenos Aires, donde también tiene varios pedidos. Estuvo unos meses en pausa, y hoy volvió a retomar su labor. “Tengo mucha demanda, y en la pandemia la gente adoptó muchos animales, así que más. Soy muy feliz haciendo mi trabajo, porque veo el disfrute de todos”.

A sus clientes le entrega 16 fotos retocadas digitalmente

En este año reunió un centenar de anécdotas, entre ellas la historia de Rita, una perrita callejera que fue rescatada por su dueño en una madrugada a la salida de un bar. “Vinieron más de un vez al estudio, y siempre les pregunto de donde salió... Me dijo que casi no se acuerda, estaba borracho, vio la perrita abandonada y se la llevó a su casa. Al día siguiente, cuando se despertó, le preguntó a los amigos de quien era... Ahora es la reina de la casa”.

Seguí Leyendo:

Elon Musk dará más novedades sobre su proyecto para crear una interfaz cerebro-computadora: qué se sabe hasta ahora

El joven que se animó a ser feliz: inventó un trabajo para vivir de viaje contando historias de argentinos