Cavallo pidió flexibilizar la política fiscal para frenar la caída de la actividad y levantar el cepo cambiario por completo

El ministro de Economía le sugirió al Gobierno que implemente una política fiscal procíclica. (Foto: Cristian Gastón Taylor)

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El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, sostuvo que la economía argentina combina señales externas favorables con una actividad que permanece estancada desde el último trimestre del año pasado. En ese contexto, volvió a pedir la eliminación total del cepo cambiario y mayor flexibilidad fiscal.

En una nueva entrada en su blog personal, el exfuncionario vinculó el escenario con un deterioro de las expectativas sociales. “El humor social, que durante dos años acompañó con esperanza a las reformas económicas basadas en la disciplina fiscal y la libertad, se está transformando en desilusión y angustia”, indicó.

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Cavallo respaldó la orientación general del gobierno de Javier Milei, aunque reclamó cambios en la aplicación de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal. Según planteó, las privatizaciones, las concesiones de obra pública y las medidas de infraestructura pueden colaborar con la reactivación, pero requieren un esquema monetario y cambiario que otorgue “fluidez” a esos estímulos.

Déficit cero y economía “estancada”

El punto central de su advertencia fiscal apunta a la posibilidad de que el Gobierno mantenga el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas aun si la economía entra en una fase recesiva que reduzca la recaudación.

Cavallo le pidió mayor flexibilidad fiscal al Gobierno. (@JMilei)

Para Cavallo, la disciplina fiscal no equivale a exigir saldo cero en cada momento del ciclo económico. “La disciplina fiscal es muy importante para la estabilidad y el crecimiento, pero no hay que confundir disciplina fiscal con déficit cero en todas las fases del ciclo económico”, afirmó.

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El economista planteó que, si el Estado busca sostener a cualquier costo el equilibrio fiscal cuando caen los ingresos tributarios por una retracción de la actividad, puede agravar la recesión. Definió esa conducta como una política fiscal procíclica y alertó que, bajo esas condiciones, “el equilibrio fiscal se transforme en una quimera”.

Su propuesta es que la deuda pública pueda aumentar durante las etapas descendentes de la economía y disminuya cuando la actividad se recupere y permita generar superávit. Bajo esa lógica, una vez consolidada la estabilidad, la disciplina fiscal y monetaria debería evaluarse a partir de una deuda que avance al ritmo del ingreso nacional y mantenga una proporción constante respecto del tamaño de la economía.

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Cavallo consideró que, de aquí a las elecciones del próximo año, un déficit fiscal acotado no supondría un abandono de las reformas si sirve para evitar una profundización del clima recesivo. “Si en el tránsito de aquí a las elecciones del año próximo, para evitar un clima recesivo se incurre en algún déficit fiscal y la deuda pública debe aumentar en forma moderada, eso no significará un retroceso en el plan de reformas económicas”, escribió.

El límite que planteó es el financiamiento monetario del sector público. “Lo que debe evitarse en forma rigurosa es que el Banco Central tenga que emitir dinero para financiar al sector público”, sostuvo. Bajo ese criterio, cualquier déficit coyuntural debería cubrirse con endeudamiento y no con emisión.

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Cavallo pidió levantar el cepo y acumular reservas

La segunda advertencia se concentró en los controles de capitales y el funcionamiento del mercado cambiario. Cavallo afirmó que el Banco Central debería acumular más reservas, pese a la compra de más de USD 14.500 millones en lo que va de 2026, y cuestionó que se mantengan restricciones para las empresas.

“Personalmente sostengo, desde hace más de un año, que la eliminación completa del cepo y la acumulación de reservas financiadas con emisión monetaria, lejos de atentar contra la desinflación, ayudaría a consolidar expectativas de estabilidad”, escribió.

Su planteo difiere de la estrategia que busca limitar la expansión monetaria para sostener el proceso desinflacionario. El padre de la Convertibilidad argumentó que la compra de reservas con emisión podría reducir el riesgo país y, al mismo tiempo, bajar la tasa de interés en pesos. A su juicio, esos dos factores impulsarían el consumo y la inversión en los sectores y regiones que todavía no perciben el impacto de los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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El ex ministro consideró que existe una capacidad instalada subutilizada suficiente para absorber una reactivación sin una presión relevante sobre los precios. También aseveró que una normalización del mercado cambiario ayudaría a disipar dudas sobre la continuidad del programa basado en disciplina fiscal, disciplina monetaria y libertad económica.

Cavallo cuestionó una aplicación parcial del concepto de libertad económica. Afirmó que la apertura no debería limitarse a los mercados de bienes y servicios, sino que debe incluir al sistema monetario, cambiario y financiero.

“El funcionamiento de mercados monetario, cambiario y financiero libres es aún más importante que la completa libertad en todos los otros mercados”, señaló. Para el economista, las restricciones que dificultan que el ahorro se convierta en financiamiento para inversiones afectan la asignación de recursos y restringen el crecimiento.

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El ex ministro vinculó ese diagnóstico con la necesidad de reasignar capital y empleo desde sectores en retroceso hacia actividades con posibilidades de expansión. En ese proceso, advirtió, la previsibilidad de las reglas resulta determinante.

“Buenas reglas de juego abonan expectativas positivas, intervenciones discrecionales e impredecibles, sólo acentúan la incertidumbre y la desorientación”, concluyó.