Sociedad

Chaco: intentó evitar que se le escape el ganado del camión, pero su hijo perdió el control, lo atropelló y murió

La víctima, de 48 años, se desempeñaba como jornalero en el paraje Alta Gracia. La ambulancia interceptó a los familiares que llevaban el cuerpo sin vida del hombre

Chaco: intentó evitar que se le escape el ganado del camión, atropelló a su padre y lo mató
Ramón Astorga falleció tras ser arrollado por un camión manejado por su hijo en un paraje rural de Chaco.
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Un hombre murió arrollado por el camión que manejaba su propio hijo mientras intentaba evitar que un vacuno escapara cuando cargaban el ganado al vehículo. Todo ocurrió en una zona rural del norte de la provincia de Chaco. La víctima fue identificada como Ramón Astorga, de 48 años, quien falleció el martes por la tarde en el paraje Alta Gracia, ubicado a unos 140 kilómetros de la localidad conocida como Taco Pozo.

De acuerdo con las primeras actuaciones de la Policía, Astorga se desempeñaba como jornalero y residía en el mismo paraje donde ocurrió el hecho. Estaba trabajando junto a su hijo de 18 años en la carga de ganado vacuno en un camión Mercedes Benz 1518 cuando, en un momento determinado, uno de los animales saltó del vehículo. En ese instante, el hombre habría intentado impedir que el vacuno se alejara del lugar.

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Lo que siguió fue una cadena de circunstancias que derivó en la tragedia. Su hijo, que estaba al volante del camión, realizó una maniobra de marcha atrás y no habría podido advertir la posición de su padre. El vehículo terminó por embestir a Astorga y lo pasó por encima de su cuerpo, lo que le provocó lesiones de gravedad.

Chaco: intentó evitar que se le escape el ganado del camión, atropelló a su padre y lo mató
La Fiscalía Penal caratuló el expediente de Chaco como supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito.

Ante la situación, los familiares que se encontraban en el lugar intentaron trasladarlo hacia Taco Pozo para recibir atención médica. Sin embargo, durante el trayecto fueron interceptados por una ambulancia del hospital local, cuyo personal constató en el camino que el hombre ya no presentaba signos vitales.

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La causa fue caratulada como “supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito” y quedó en manos de la Fiscalía Penal N° 4. Por disposición judicial, se ordenó recibir declaraciones testimoniales, notificar al joven conductor sobre el expediente en su contra y entregar el cuerpo a la familia para los trámites correspondientes.

Un trabajador murió aplastado por su propia camioneta y fue encontrado por su hija tras varios días

Las Plumas, localidad de Chubut
Un trabajador rural de 54 años perdió la vida aplastado por su propia camioneta en un campo cerca de Las Plumas.

Un trabajador rural de 54 años, nacido en Trelew, falleció después de ser aplastado por su camioneta mientras intentaba repararla en un establecimiento situado en la meseta patagónica. El cuerpo fue encontrado recién varios días después del accidente, luego de que su hija decidiera recorrer más de 200 kilómetros porque no entendía por qué su padre no respondía sus llamadas.

El accidente ocurrió en un campo cercano a Las Plumas, una localidad de la provincia de Chubut, donde el hombre trabajaba solo, sin compañía. Las primeras informaciones reunidas en el lugar señalan que el trabajador estaba atendiendo una falla mecánica de la camioneta cuando el vehículo se desplazó y cayó sobre su cuerpo. Se investigan las circunstancias exactas en las que se produjo el movimiento del rodado.

La hija fue la primera persona en advertir que algo no estaba bien. Durante varios días intentó comunicarse con su padre por teléfono, pero ninguna de las llamadas que realizó obtuvo respuesta. Sin tener noticias de él y cada vez más preocupada por la falta de contacto, la mujer salió desde Trelew hacia el oeste y recorrió los más de 200 kilómetros que separan a la ciudad del establecimiento rural. Cuando llegó al campo, el pasado martes 15 de septiembre, encontró a su padre sin vida debajo del vehículo.

Después del hallazgo intervino personal de la Comisaría de Las Plumas, que inició las actuaciones necesarias para reconstruir cómo se produjo la secuencia del accidente. Según informó Diario Jornada, los efectivos realizaron en el sitio las pericias que correspondían.

Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo del trabajador fue trasladado a Trelew para ser entregado a sus familiares. Las autoridades judiciales competentes quedaron a cargo de la causa y continúan trabajando para determinar bajo qué condiciones ocurrió el accidente fatal.

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