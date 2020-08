Incidentes y demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata por una protesta del Polo Obrero

La protesta en la autopista Buenos Aires-La Plata por parte de organizaciones sociales. (Prensa Obrera)

Cientos de manifestantes nucleados en organizaciones sociales y políticas encabezadas por el Partido Obrero realizaban este mediodía un piquete en la autopista Buenos Aires-La Plata en reclamo de “trabajo genuino y “viviendas dignas”. La movilización, que paralizó el tránsito, tuvo incidentes y momentos de tensión con varios conductores, que se enfrentaron con los activistas con insultos.

El corte se produjo a la altura del Peaje Dock Sud, en el kilómetro 7,2 con sentido a la Provincia de Buenos Aires.

La movilización fue convocada en distintos puntos del país por el Frente de Lucha Piquetero (FLP), que está conducido por el Polo Obrero y Barrios de Pie. En la autopista Buenos Aires-La Plata, las organizaciones se concentraban bajo los techos de las cabinas de peaje, mientras se descargaba una fuerte lluvia sobre la autovía.

La protesta incluyó un momento de fuerte tensión con los conductores que circulaban por la autovía. “Están varadas ambulancias y personal de salud. Estoy varado hace 40 minutos, no sé hasta donde llega la cola. No hay distanciamiento, no hay nada”, señaló Gustavo, uno de los automovilistas en diálogo con el canal A24.

Entre los reclamos, los activistas reclamaron “trabajo genuino en la obra pública, construcción de viviendas con mano de obra de desocupados; asistencia alimentaria para los comedores populares; un reconocimiento económico al trabajo esencial en los comedores populares y la creación de un banco de tierras ociosas para la construcción de viviendas”.

Además, las pancartas de los manifestantes impulsaban la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a raíz de la presunta desaparición forzosa del joven Facundo Astudillo Castro en manos de efectivos de la policía bajo su cargo.

