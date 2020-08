Alberto Fernández dijo que decidió intervenir las empresas de telecomunicación porque se enteró de que 6.000 chicos de CABA no tienen internet

El presidente Alberto Fernández defendió este lunes la decisión de declarar servicios esenciales la telefonía celular, la TV por cable e Internet. Lo hizo durante la inauguración de la renovada estación ferroviaria Villa Rosa, en Pilar.

Dijo que lo hizo para que “ninguna empresa disponga, de la noche a la mañana, aumentar los servicios sin autorización del Estado”. En ese sentido, sostuvo que lo hizo porque que cerca de 6000 chicos no tienen acceso a Internet en la Ciudad de Buenos Aires.

“Lo hice en gran medida porque me di cuenta que, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires había 6.000 chicos que no acceden a Internet. Y como no tienen Internet no le llegan las clases de sus maestros” , explicó.

El gobernador Axel Kicillof respaldó la medida tomada por Fernández

“Me propusieron que vuelvan a clases. Pero es poner en riesgo la salud de los chicos. La solución no es que vuelvan a clases, sino que los servicios públicos lleguen a todos. Que todos tengan Internet, televisión y celular accesible”, resaltó, en lo que resultó ser un mensaje para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que le había solicitado la apertura de las escuelas para que ese grupo de chicos sin acceso pueda trabajar con computadoras e Internet en las aulas.

En el acto estuvo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que respaldó la decisión del Presidente. “Es importante la última decisión de Alberto. No es contra nadie. Es a favor de los argentinos. Para que tengan un punto de partida mejor para poder desarrollarse y llevar adelante la vida”, indicó.

“Si no hay ferrocarril, rutas o calles, estas desconectado, no llegas nunca. Si no hay Internet o es caro, estas en desigualdad de condiciones. Si no hay igualdad de oportunidades, si no hay justicia, son solo palabras”, explicó.

El Presidente anunció este lunes obras públicas en la estación Villa Rosa, Pilar y 3 de Febrero

El último viernes el Presidente contó, a través de su cuenta de Twitter, que firmaría un decreto para congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a Internet y a TV paga, además de declararlos servicios públicos esenciales.

“De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, señaló en sus redes. Y agregó:“Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios”.

Las empresas que prestan estos servicios no podrán en el futuro aumentar sus precios al usuario sin contar con una autorización previa del Estado. “De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, explicó.

