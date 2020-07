El tranquilo profesor de griego y latín que asesoró a Perón y creó un sangriento grupo parapolicial

"Me vi en la tele pero no era yo", cuenta Dolores a Infobae. A 1.200 kilómetros de distancia, una mujer idéntica a ella hablaba frente a una cámara de Crónica Televisión. Dolores llamó a las radios locales, a la policía, al cura del barrio, y finalmente dio con una gemela idéntica a la que no conocía. Acaban de cumplirse 10 años del día en que se vieron por primera vez.