También existen otros llamados vinculados a la mujer, como la violencia intrafamiliar, consultas legales, conflictos vecinales no de género, demandas sociales, salud mental y discriminación e ideas suicidas. Por último, existe un porcentaje de llamados “varios” no vinculados al género: llamadas ininterrumpidas, derivadas al 147, llamadas que no corresponden o servicios varios.