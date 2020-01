No las interrogan sino que van tomando información de sus relatos para armar una estrategia. Es que las vulnerabilidades son diferentes. Por lo general, en las mujeres de estratos sociales más altos la violencia es más económica, patrimonial, ligada a instancias de divorcio (alimentos, bienes). La estrategia no puede ser la misma cuando una mujer dice “no me puedo separar porque me quedo sin obra social” que cuando dice “no me puedo separar porque no tengo dónde ir”.