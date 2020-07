¿Si un colectivero le dice a una embarazada que se tiene que bajar porque no tiene permiso para circular aunque ella le explica que necesita ir a lo de su mamá porque su marido la maltrata, se tiene que bajar? No. ¿Si una ama de casa necesita un permiso por 24 horas para poder dejar la casa en donde es violada y llegar a lo de su hermana, se lo tienen que otorgar? Si. ¿Si una mujer está asustada y necesita ser acompañada para denunciar a su ex pareja que la amenaza, puede ir acompañada de una amiga? Si. ¿Si una chica no quiere tener sexo y su novio la fuerza a tener relaciones, ella puede tomarse un tren para llegar a lo de su abuela y salir de esa situación? Si.