En noviembre de 2018, Adriana Evangelina Pereyra (41) y su hijo Alexander (2) estaban en el Hospital de Niños ‘Víctor J. Vilela’ de Rosario. Mientras ella le cantaba la canción “Qué linda manito”, notó que su hijo no levantaba la cabeza ni la miraba . “Recién me prestó atención, cuando me paré enfrente suyo y vio que movía las manos”, recuerda Adriana en charla con Infobae. Otro día, su papá Fernando Rubén Álvarez (34) golpeó el vidrio de la habitación y llamó al niño por su nombre. Alexander, que estaba de espaldas, tampoco se dio vuelta.