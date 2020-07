“Estaba enojada porque sabía que no era casualidad que ella se haya contagiado, por todas las luchas que veníamos teniendo, tratando de suplir la falta de agua llevando y trayendo bidones, ella puso su cuerpo, hasta el último momento”, señaló la joven mientras su barbijo verde, que pide por la despenalización del aborto seca sus lágrimas. Y agregó: “Sentís que no termina siendo suficiente, no era responsabilidad nuestra, pero te queda ese trago amargo de que diste todo y no alcanza, pero si algo nos enseñó Ramo es que no hay que bajar los brazos.