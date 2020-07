-No, no, eran 250 mil casos con la cuarentena. Veíamos ese escenario. Y aplanamos enormemente la curva de crecimientos. Hoy la situación es dispar. En el interior del país, a excepción de Resistencia (Chaco) y algún lugar como el Alto Valle del Río Negro, la situación está controlada. De hecho, el 85 por ciento del país flexibilizó la cuarentena. No es el caso del AMBA, donde restringimos nuevamente la movilidad social y las actividades productivas. Pero además, con la cuarentena logramos no sólo aplanar la curva, sino fortalecer el sistema sanitario. Es una de las pocas cosas positivas que van a quedar después de esta pandemia. Por cantidad de camas, respiradores y elementos de protección personal que hemos sumado. Arrancamos el 20 de marzo con 8.500 camas de terapia intensiva y hoy estamos arriba de 11.600 entre el sistema público y el privado. Y no me quedaría sólo con lo cuantitativo: logramos achicar la brecha y le dimos más equidad: el 72 por ciento de las camas UTI eran del sector privado y el 28 del público. Hoy estamos 60 a 40.