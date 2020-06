“ Delia tiene mucha personalidad y es muy dulce. Ella es viuda y, cada tanto, recuerda el baile en el que conoció a su marido: ‘Lo vi con el traje marrón y me enamoré’. Él me dijo: ‘Usted baila como una plumita' ”, contó Miryam que, hacia el final de la charla, reflexionó acerca del cuidado de personas mayores. “Muchas veces, no quiero generalizar pero es algo que sucede, dejan de llamarlos por sus nombres y les dicen ‘Abuelo’ o ‘Abuela’. Es clave respetar su identidad”, explicó.