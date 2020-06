Apenas llegó la cuarentena cerramos porque nuestro rubro no era exceptuado. En la primera o segunda flexibilización se nos permitió y abrimos el comercio, pero las ventas eran muy bajas porque la gente no sale a la calle y hay una baja en el consumo, sobre todo en determinados artículos. Nosotras teníamos el local lleno de productos porque habíamos hecho las compras de temporada en marzo cuando llegó la pandemia. Intentamos vender por internet también pero no funcionó. Hablé con los proveedores con los que trabajaba y me dieron la posibilidad de devolver la mercadería, y la dueña del local que alquilábamos entendió la situación y nos permitió irnos sin pagar el último alquiler. Me angustié, porque no quería bajar los brazos después de haber apostado tantos años, pero también entendí que no me quedaba otra opción. No podía seguir endeudándome.