Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal: “Muchos que eran donantes ahora nos piden ayuda"

Marcelo Colombo (Gastón Taylor)

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, relató cómo la crisis económica afecta tanto a quienes antes colaboraban como a la propia Iglesia, y negó conflictos con el gobierno de Javier Milei.

En una conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, advirtió sobre el impacto de la crisis social y económica en la vida cotidiana de numerosas familias argentinas. El arzobispo de Mendoza relató que, por primera vez en mucho tiempo, quienes antes colaboraban con la Iglesia hoy se ven obligados a solicitar ayuda, reflejando el deterioro de los ingresos y el cambio de hábitos solidarios en las comunidades.

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Cambio de roles en la ayuda solidaria y caída de donaciones

Colombo señaló que la Iglesia enfrenta una disminución considerable en las donaciones habituales, especialmente en las parroquias y en las sedes de Cáritas. Explicó que antes, la mayor parte de los aportes provenía de los propios feligreses de la comunidad, mientras que los grandes donantes o empresas solo sostenían proyectos puntuales.

El presidente de la Conferencia Episcopal detalló que ahora muchas personas que solían acercar paquetes de alimentos o colaborar con colectas requieren asistencia directa para cubrir necesidades básicas. “Lo notamos en la baja de lo que antes entraba como aporte alimentario”, afirmó, y agregó que, en lugar de donaciones de víveres, creció la demanda de apoyo para pagar servicios o boletos de transporte. Destacó que este fenómeno no tiene antecedentes recientes y que representa una señal clara del descenso social de franjas medias y medias bajas.

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El informe del Observatorio Social y la fractura de “tres Argentinas”

Durante la entrevista, Colombo hizo referencia al último informe liderado por Agustín Salvia, del Observatorio Social de la Conferencia Episcopal. Según el arzobispo, el documento divide a la población en tres grandes grupos y advierte que el mayor impacto de la crisis se percibe en el sector medio. Subrayó que la movilidad social descendente afecta cada vez a más personas y que esta tendencia se refleja en el trabajo territorial de la Iglesia en todo el país.

Diálogo abierto con el Gobierno y rechazo a tensiones

Consultado sobre la relación institucional con el Gobierno nacional, el titular de la Conferencia Episcopal remarcó que no existe ningún conflicto ni clima de enfrentamiento con la administración de Javier Milei. “Estamos en un momento de bastante diálogo a través del canal institucional, que es el señor canciller”, afirmó Colombo. Indicó que mantiene comunicación fluida y que en la última semana recibió a representantes de distintos sectores, incluidos diputados de La Libertad Avanza, intendentes del Gran Buenos Aires y funcionarios del Gobierno porteño.

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Desmintió la existencia de una “encerrona” o posicionamientos de enojo por parte de la Iglesia y sostuvo que las diferencias se expresan solo en torno a los temas que afectan al argentino medio. Cuando surgen cuestiones complejas o técnicas, detalló, las derivan a especialistas en la materia.

La percepción sobre Milei, la comunidad judía y la Iglesia Católica

Colombo respondió a versiones que sugieren una supuesta preferencia del presidente Milei por la comunidad judía. Negó cualquier percepción de animadversión con la Iglesia Católica y consideró que la agenda presidencial responde a intereses personales o coyunturales, pero no implica discriminación religiosa. Recordó que la reciente visita al papa y el contacto institucional despejan cualquier especulación sobre tensiones con la Iglesia.

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Subrayó que el objetivo de su gestión es generar sinergias positivas con el Estado para mejorar la eficacia de la acción pastoral y social.

Encuentro con el papa León XIV y expectativas por la primera encíclica

El arzobispo de Mendoza relató su encuentro con el papa León XIV el 26 de octubre del año anterior, un día después de las elecciones. Describió al pontífice como una figura comprometida con la realidad mundial, con una visión concreta sobre la inteligencia artificial y un profundo interés por la paz.

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Colombo anticipó la inminente publicación de la primera encíclica del papa, prevista para el 18 de este mes, y explicó que este texto marcará la hoja de ruta del pontificado. Recordó que, anteriormente, el papa presentó la obra Dilexit Te para completar un trabajo inconcluso de Francisco, pero ahora el nuevo documento contendrá su propio programa y prioridades. Destacó que el enfoque será una mayor cercanía con las problemáticas contemporáneas y una visión agustiniana de la fe.

La asistencia a personas en situación de calle y la articulación social

Frente a críticas de algunos sectores políticos sobre la actividad de la Iglesia en la asistencia a personas en situación de calle, Colombo defendió la urgencia de brindar comida y contención. Relató una conversación reciente con Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, sobre la búsqueda de soluciones intermedias y la articulación entre Iglesia, Estado y sector privado.

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“El tema es complejo, nos duele, nos preocupa y a veces asusta, pero es una realidad que tenemos que aceptar para transformarla”, señaló. Remarcó que la indigencia tiene múltiples dimensiones, incluidas cuestiones de salud mental, y que la respuesta social debe ser integral.

Expectativa por la posible visita papal a la Argentina

En el tramo final de la entrevista, Colombo se refirió a la posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina durante el año. Explicó que la confirmación depende del nombramiento de un nuevo nuncio y de la agenda internacional del pontífice, que incluye paradas en Perú y Uruguay. Reconoció que hay expectativa en la comunidad católica local y que una visita papal siempre tiene un fuerte valor pastoral y de aliento para la sociedad argentina.

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