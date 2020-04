Bruno solo vivió en cuarentena. Su cumpleaños estará íntimamente vinculado al paradigma del coronavirus. En el día uno del aislamiento, cuando las restricciones eran rígidas pero su aplicación y sus riesgos aún difusos, los padres adoptaron una posición irrestricta: “ Les avisamos a todos que no iban a poder venir a vernos. Mi hermana me llamó y me dijo que había llorado un montón por no haber podido estar con nosotros. Por suerte, nos mantenemos en contacto a través de videollamadas. Mi mamá, el otro día, me dijo que ya lo veía más grande”. Bruno ya tiene un mes de vida. Su abuela materna, quien apenas percibió su crecimiento, eligió ironizar sobre la extensión de la extensión (o la prórroga de la prórroga) de la cuarentena. “ Lo vamos a conocer cuando camine, prácticamente ”, le comentó a su hija.